Украинские военнослужащие покидают учебные центры в Германии

·19·Мир
Украинские военнослужащие покидают учебные центры в Германии

Некоторые украинские военнослужащие, проходящие военную подготовку в Германии, самовольно покинули учебные центры и не вернулись в свои подразделения. Об этом сообщило издание Дие Зеит.

Согласно данным, число таких случаев может быть больше, чем подтверждают немецкие власти.

Около 80 случаев в Саксонии-Анхальт

По данным Дие Зеит, только в федеральной земле Саксония-Анхальт около 80 украинских военнослужащих самовольно покинули места обучения.

Издание пишет, что по всей Германии с подобными случаями могли столкнуться сотни военнослужащих.

В Германии военную подготовку прошли около 29 тысяч украинских военнослужащих

С 2022 года на территории Германии реализуются масштабные программы подготовки украинских военнослужащих.

Показатель

Данные

Военнослужащие, прошедшие подготовку

Около 29 тысяч

Учебные объекты

Около 60

Зафиксированные случаи

По всей Германии их может быть сотни

В Саксонии-Анхальт

Около 80

Министерство обороны Германии подтвердило наличие случаев самовольного покидания военнослужащими мест обучения. Однако сообщается, что единой статистики по стране не ведётся.

Некоторые военнослужащие могут остаться в Германии

Дие Зеит отмечает, что некоторые украинские военнослужащие, покинувшие места обучения, могут попытаться остаться в Германии.

В частности, не исключено, что они могут рассматривать возможность попросить убежище. Однако для получения статуса защиты в Германии заявитель должен обосновать, что в случае возвращения на родину он столкнётся с преследованием или серьёзной угрозой.

Ситуация является серьёзной проблемой и для Украины

Самовольное прекращение украинскими военнослужащими процесса подготовки в Германии может стать проблемой не только для учебных программ в Германии, но и для украинской армии.

Особенно в условиях, когда на подготовку военных специалистов в Германии расходуются значительные ресурсы, случаи незавершения учебного процесса и невозвращения в подразделения вызывают вопросы об эффективности программы.

ГерманияУкраинаDie Zeit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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