Украинские военнослужащие покидают учебные центры в Германии

Некоторые украинские военнослужащие, проходящие военную подготовку в Германии, самовольно покинули учебные центры и не вернулись в свои подразделения. Об этом сообщило издание Дие Зеит.

Согласно данным, число таких случаев может быть больше, чем подтверждают немецкие власти.

Около 80 случаев в Саксонии-Анхальт

По данным Дие Зеит, только в федеральной земле Саксония-Анхальт около 80 украинских военнослужащих самовольно покинули места обучения.

Издание пишет, что по всей Германии с подобными случаями могли столкнуться сотни военнослужащих.

В Германии военную подготовку прошли около 29 тысяч украинских военнослужащих

С 2022 года на территории Германии реализуются масштабные программы подготовки украинских военнослужащих.

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Министерство обороны Германии подтвердило наличие случаев самовольного покидания военнослужащими мест обучения. Однако сообщается, что единой статистики по стране не ведётся.

Некоторые военнослужащие могут остаться в Германии

Дие Зеит отмечает, что некоторые украинские военнослужащие, покинувшие места обучения, могут попытаться остаться в Германии.

В частности, не исключено, что они могут рассматривать возможность попросить убежище. Однако для получения статуса защиты в Германии заявитель должен обосновать, что в случае возвращения на родину он столкнётся с преследованием или серьёзной угрозой.

Ситуация является серьёзной проблемой и для Украины

Самовольное прекращение украинскими военнослужащими процесса подготовки в Германии может стать проблемой не только для учебных программ в Германии, но и для украинской армии.

Особенно в условиях, когда на подготовку военных специалистов в Германии расходуются значительные ресурсы, случаи незавершения учебного процесса и невозвращения в подразделения вызывают вопросы об эффективности программы.