Необычное блюдо кухни Палау: блогер подвергся критике после дегустации супа из летучей мыши

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Необычное блюдо кухни Палау: блогер подвергся критике после дегустации супа из летучей мыши

Во время поездки в островное государство Палау в Тихом океане бразильский блогер попробовал одно из традиционных блюд местных жителей — суп из летучей мыши. Видеозапись этого процесса, опубликованная в социальных сетях, вызвала жаркие споры среди подписчиков.

Это блюдо готовится на Палау уже много лет. Обычно его варят из фруктовых летучих мышей, и оно считается частью местных гастрономических традиций. Однако видео с этим необычным для представителей других стран блюдом быстро распространилось в сети.

Соотечественники блогера не поддержали его выбор. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу гигиенических аспектов блюда и возможных рисков заражения инфекционными заболеваниями.

Другие пользователи посчитали, что знакомство с местными обычаями и национальной кухней во время путешествий по зарубежным странам — это нормальное явление. Тем не менее, часть критиков обвинила блогера в том, что он пренебрег потенциальными рисками для здоровья ради увеличения просмотров.

В результате видео о традиционном блюде кухни Палау спровоцировало дискуссии не только о необычном гастрономическом опыте, но и о культурных традициях и продовольственной безопасности.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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