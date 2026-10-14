Газ в Европе подскочил до максимального уровня за последние четыре года

Цены на природный газ на территории Европейского Союза поднялись до самого высокого уровня за последние четыре года. На главной нидерландской бирже ТТФ стоимость фьючерсных контрактов на следующий месяц выросла еще на 2 процента и в ходе торгов достигла 86,79 евро.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на исследование крупного нидерландского банка ИНГ, международным рынкам приходится проводить большую часть приближающейся суровой зимы в условиях ограниченных поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива.

Почему цены резко растут?

В числе основных факторов, сотрясающих энергетический рынок Европы, выделяются следующие:

Паралич в Ормузском проливе: Отказавшись от российского трубопроводного газа, Европейский Союз стал зависим от сжиженного газа (СПГ) из США и Ближнего Востока. Однако из-за войны США и Израиля с Ираном судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мирового экспорта сжиженного газа, практически остановилось;

Борьба с Азией за СПГ: По словам главного экономиста Патриа Финанке Доминика Русинки, Европа ведет жестокую конкуренцию с азиатскими рынками за каждый газовоз в попытке в последний момент заполнить свои хранилища;

Угроза суровых морозов: Директор инвестиционного фонда Арете Энергй Мартин Пацовский предупреждает, что если затяжные и суровые морозы одновременно придут в такие страны, как Германия и Чехия, цены на газ могут снова подскочить на десятки процентов, и главным оружием в этой борьбе опять останется высокая цена.

Запасы в хранилищах: 15-летний антирекорд

Данные, опубликованные организацией Гас Инфраструктуре Эуропе по состоянию на 11 октября, показывают тревожную картину:

В целом по Европе: Подземные газовые хранилища ЕС заполнены менее чем на 74 процента . При этом долгосрочный средний показатель составлял около 90 процентов. Нынешняя ситуация является самым низким показателем за последние 15 лет;

Сложная ситуация в Германии: В Германии, считающейся крупнейшим потребителем газа на континенте, хранилища заполнены всего на 60 процентов, а в Чехии этот показатель составляет около 76 процентов.

Как Европа переживет зиму: прогноз экспертов

Несмотря на серьезную напряженность на рынке, экономисты предполагают, что континент сможет пережить зиму без полного замерзания:

Сколько запасов останется в марте: Согласно моделям Патриа Финанке, в зависимости от интенсивности потребления газа, к концу марта в европейских хранилищах ожидается сохранение от 12 до 39 процентов запасов;

Повторится ли энергетический кризис: По мнению экспертов, даже при самом худшем сценарии физической нехватки газа наблюдаться не будет. Риск повторения беспрецедентного кризиса 2021–2022 годов оценивается как низкий, однако ситуация далеко не безопасна; Решающий фактор: Крайне резкий поворот событий может произойти только в том случае, если исключительно суровая зима совпадет по времени с крупными сбоями в цепочках поставок СПГ.



В то время как в Европе только начинается отопительный сезон, нестабильность в мировой политике и логистических цепочках свидетельствует о том, что расходы жителей и промышленности Старого Света на электроэнергию и отопление снова возрастут.