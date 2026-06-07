Пит Хегсет предупредил страны Европы о миграционном кризисе

·11·Мир
Пит Хегсет предупредил страны Европы о миграционном кризисе

Самые влиятельные и важные политические заявления на международной геополитической арене продолжают оставаться в центре внимания мирового сообщества. На этот раз серьезное предупреждение и аналитическое выступление прозвучали прямо из-за океана, от руководства Министерства обороны США (Пентагона). Глава Пентагона Пит Хегсет, приняв участие в крупном мероприятии исторического и символического значения, проведенном на территории Франции, открыто заявил о самых серьезных угрозах, стоящих перед странами-союзниками в Европе.

Министр обороны, выступая на церемонии, посвященной 82-й годовщине успешной высадки союзных войск в Нормандии, особо подчеркнул, что сегодня европейский континент сталкивается с серьезными угрозами. По его мнению, многие европейские государства, считающиеся близкими партнерами Вашингтона, в настоящее время находятся «в тисках опасных и разрушительных идеологий».

Нашествие на лодках и водоворот миграции

Глава Министерства обороны США в своей речи уделил основное внимание волне нелегальной миграции, наблюдаемой на южных границах европейских государств. Вы можете ознакомиться с текущей ситуацией в странах, находящихся в эпицентре кризиса, благодаря следующей систематизированной таблице:

Зоны риска

Формы нелегальной миграции

Главный вопрос главы Пентагона

Испания


Италия


Греция


Болгария

Непрерывный поток нелегальных мигрантов, прибывающих морским и сухопутным путями на маленьких и опасных лодках .

«Когда столицы Европы примут решительные меры против этого вторжения? Или уже слишком поздно? Я считаю, что еще не поздно».

В своем выступлении Хегсет призвал европейских лидеров отказаться от безразличия к этой транснациональной проблеме и предпринять быстрые и решительные шаги по обеспечению безопасности границ.

Позиция Вашингтона: ответственность союзников

Глава военного ведомства США напомнил, что в двусторонних отношениях не должно быть односторонней выгоды. Он четко подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты всегда полностью поддерживают своих партнеров и обязательства, он ожидает такого же ответственного отношения и решимости от европейских столиц.

Стоит отметить, что в прошлом году, излагая концепцию стратегической безопасности Пентагона, Пит Хегсет указал на неконтролируемые процессы нелегальной миграции и глобальное влияние Китайской Народной Республики как на две самые большие угрозы национальной безопасности и стабильности США.

Комментарий Замин: Тот факт, что министр обороны США, находясь в центре Европы, сделал такое резкое заявление во время празднования 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии, свидетельствует о начале новой эры в международной политике. Вашингтон обвиняет своих союзников в ослаблении из-за внутренних либеральных идей и неконтролируемой миграции. В частности, называя мигрантов, прибывающих в такие страны Средиземноморья, как Испания и Италия, «захватчиками», Пентагон демонстрирует, что рассматривает этот вопрос как чисто военную угрозу. Эта речь ясно доказала, насколько изменились взгляды на безопасность между странами за океаном и Старым Светом в последние годы.

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Пит ХегсетПентагонФранцияНормандияИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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