В Шэньчжэне, крупном технологическом и экономическом центре Китая, перед возможными переговорами на высшем уровне с участием лидеров трех крупнейших государств — Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина — были введены беспрецедентные меры безопасности.

Согласно фото- и видеоматериалам, распространившимся в местных СМИ и социальных сетях, контроль над любыми колющими, режущими и холодными инструментами на рынках и в торговых точках города достиг поразительного уровня: мясницкие ножи, топоры и тесаки на прилавках прикованы к доскам и столам специальными цепями, стальными тросами и навесными замками.

Жесткие меры: почему заперли даже мясницкие ножи?

Кадры, вызвавшие бурные обсуждения в сети, демонстрируют высочайший уровень бдительности китайских спецслужб:

Прикованные ножи: На прилавках, где продается мясо, огромные мясницкие ножи закреплены на деревянных колодах с помощью прочного защитного троса и замка, что делает невозможным их вынос или перемещение за пределы установленной зоны;

Строгий учет колюще-режущих предметов: В магазинах вокруг мест проведения саммита введены ограничения на открытую продажу кухонных ножей, ножниц и других режущих предметов, а от продавцов требуется строгое соблюдение установленного порядка;

Усиленный режим по всему городу: Помимо контроля над холодным оружием, на улицах повышен уровень чувствительности полицейских патрулей, постов проверки документов и камер уличного наблюдения.

Глобальный саммит и стандарт безопасности Китая

Ожидается, что эта встреча в Шэньчжэне станет поворотным моментом для мировой политики и экономики: