Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?

·61·Мир
Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Шэньчжэне были введены беспрецедентные меры безопасности перед возможными переговорами на высшем уровне с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.
  • На рынках города мясницкие ножи, топоры и тесаки прикованы к прилавкам с помощью специальных цепей и замков.
  • Кроме того, в торговых точках введены ограничения на открытую продажу колюще-режущих предметов, а контроль со стороны полицейских патрулей и камер наблюдения был усилен.

В Шэньчжэне, крупном технологическом и экономическом центре Китая, перед возможными переговорами на высшем уровне с участием лидеров трех крупнейших государств — Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина — были введены беспрецедентные меры безопасности.

Согласно фото- и видеоматериалам, распространившимся в местных СМИ и социальных сетях, контроль над любыми колющими, режущими и холодными инструментами на рынках и в торговых точках города достиг поразительного уровня: мясницкие ножи, топоры и тесаки на прилавках прикованы к доскам и столам специальными цепями, стальными тросами и навесными замками.

Жесткие меры: почему заперли даже мясницкие ножи?

Кадры, вызвавшие бурные обсуждения в сети, демонстрируют высочайший уровень бдительности китайских спецслужб:

  • Прикованные ножи: На прилавках, где продается мясо, огромные мясницкие ножи закреплены на деревянных колодах с помощью прочного защитного троса и замка, что делает невозможным их вынос или перемещение за пределы установленной зоны;

  • Строгий учет колюще-режущих предметов: В магазинах вокруг мест проведения саммита введены ограничения на открытую продажу кухонных ножей, ножниц и других режущих предметов, а от продавцов требуется строгое соблюдение установленного порядка;

  • Усиленный режим по всему городу: Помимо контроля над холодным оружием, на улицах повышен уровень чувствительности полицейских патрулей, постов проверки документов и камер уличного наблюдения.

Глобальный саммит и стандарт безопасности Китая

Ожидается, что эта встреча в Шэньчжэне станет поворотным моментом для мировой политики и экономики:

  • Присутствие трех великих лидеров в одном месте: Собрание лидеров США, России и Китая в одном городе требует применения самых высоких протоколов безопасности в мире;

  • Принцип «нулевого риска»: Правительство Китая обычно применяет стандарт «нулевого риска» (абсолютной безопасности) во время проведения важных глобальных политических форумов, чтобы предотвратить любые потенциальные угрозы и случайности;

  • Значимость исторических переговоров: Чтобы ничто не могло поставить под угрозу безопасность на таких встречах, определяющих дальнейшее развитие международных отношений, местные власти задействовали все профилактические механизмы в полном объеме.

ШэньчжэньДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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