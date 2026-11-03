Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?

·73·Мир
Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?

Официально началась подготовка к переговорам на высшем уровне, которые могут совершить огромный поворот в мировой политике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью влиятельному британскому изданию Финанкиал Тимес подтвердил, что ведется дипломатическая работа по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Планируется, что этот исторический саммит пройдет в ноябре в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

«Подготовка уже идет»: позиция Кремля и сторон

Повестка дня переговоров в дипломатических кругах активно обсуждается:

  • Официальное заявление Кремля: «Работа по организации такой встречи уже ведется», — сообщил Дмитрий Песков;

  • Осторожная дипломатия Китая: В ответ на запрос ФТ МИД Китая заявил, что официальный Пекин поддерживает регулярные контакты с соответствующими сторонами по поводу встречи лидеров Китая и России, однако пока воздержался от прямого упоминания трехстороннего формата с участием Трампа;

  • Запрос в Белый дом: Издание Финанкиал Тимес направило официальный запрос администрации США относительно деталей предстоящей встречи и окончательных планов Вашингтона.

Площадка саммита АТЭС: главная интрига ноября

Вероятность проведения этой встречи подкрепляется рядом дипломатических шагов:

  • Время и место форума: Очередной саммит лидеров АТЭС пройдет 18—19 ноября в Шэньчжэне, который считается технологическим центром Китая;

  • Инициатива Трампа: Ранее Дональд Трамп высказывал идею проведения трехсторонней встречи с лидерами России и Китая именно на территории Китая;

  • Диалог через спецпредставителей: Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что во время встречи Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом обсуждались возможности проведения трехстороннего диалога с Си Цзиньпином и Трампом именно в рамках ноябрьского форума;

  • Ожидается окончательное согласование: Заместитель главы МИД России Андрей Руденко отметил, что окончательное официальное подтверждение о личной встрече лидеров пока не подписано, но обсуждения продолжаются в интенсивном режиме.

Если лидеры трех крупнейших ядерных держав соберутся за одним столом, ожидается, что это станет важнейшим геополитическим событием последнего десятилетия и решающим шагом в смягчении сложных кризисов в международных отношениях.

Владимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинАТЭС
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?Сегодня 10:03Как проведет свой день рождения Владимир Путин, которому сегодня исполняется 74 года?Как проведет свой день рождения Владимир Путин, которому сегодня исполняется 74 года?7 октября 09:20Пекин и Вашингтон договорились: США и Китай отменят пошлины на 60 млрд долларовПекин и Вашингтон договорились: США и Китай отменят пошлины на 60 млрд долларов29 сентября 08:37Белый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция ТрампаБелый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция Трампа20 октября 16:06Шумиха в Белом доме: Трамп показал авторучку вместо Байдена, Си Цзиньпин рассмеялсяШумиха в Белом доме: Трамп показал авторучку вместо Байдена, Си Цзиньпин рассмеялся26 сентября 08:42Си Цзиньпин и Трамп назвали переговоры в Белом доме «истинными и глубокими»Си Цзиньпин и Трамп назвали переговоры в Белом доме «истинными и глубокими»25 сентября 08:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца