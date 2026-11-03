Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?

Официально началась подготовка к переговорам на высшем уровне, которые могут совершить огромный поворот в мировой политике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью влиятельному британскому изданию Финанкиал Тимес подтвердил, что ведется дипломатическая работа по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Планируется, что этот исторический саммит пройдет в ноябре в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

«Подготовка уже идет»: позиция Кремля и сторон

Повестка дня переговоров в дипломатических кругах активно обсуждается:

Официальное заявление Кремля: «Работа по организации такой встречи уже ведется», — сообщил Дмитрий Песков;

Осторожная дипломатия Китая: В ответ на запрос ФТ МИД Китая заявил, что официальный Пекин поддерживает регулярные контакты с соответствующими сторонами по поводу встречи лидеров Китая и России, однако пока воздержался от прямого упоминания трехстороннего формата с участием Трампа;

Запрос в Белый дом: Издание Финанкиал Тимес направило официальный запрос администрации США относительно деталей предстоящей встречи и окончательных планов Вашингтона.

Площадка саммита АТЭС: главная интрига ноября

Вероятность проведения этой встречи подкрепляется рядом дипломатических шагов:

Время и место форума: Очередной саммит лидеров АТЭС пройдет 18—19 ноября в Шэньчжэне, который считается технологическим центром Китая;

Инициатива Трампа: Ранее Дональд Трамп высказывал идею проведения трехсторонней встречи с лидерами России и Китая именно на территории Китая;

Диалог через спецпредставителей: Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что во время встречи Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом обсуждались возможности проведения трехстороннего диалога с Си Цзиньпином и Трампом именно в рамках ноябрьского форума;

Ожидается окончательное согласование: Заместитель главы МИД России Андрей Руденко отметил, что окончательное официальное подтверждение о личной встрече лидеров пока не подписано, но обсуждения продолжаются в интенсивном режиме.

Если лидеры трех крупнейших ядерных держав соберутся за одним столом, ожидается, что это станет важнейшим геополитическим событием последнего десятилетия и решающим шагом в смягчении сложных кризисов в международных отношениях.