В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен необычный способ контроля за ходом экзамена. Как сообщает БТВ Невс, на кадрах можно увидеть надзирателя, который наблюдает за студентами, сидящими в большом экзаменационном зале, сверху.

На видео мужчина в темном костюме стоит в узком пространстве между стеклянными панелями в верхней части зала, где находятся студенты. Заложив руки за спину, он наблюдает за всем залом с высоты.

Столь необычное местоположение надзирателя привлекло внимание интернет-пользователей. Под видео появились различные шутливые комментарии и дискуссии. Некоторые пользователи оценили этот метод как неожиданную меру контроля, в то время как другие отнеслись к ситуации с юмором.