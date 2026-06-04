В Верхнем Чирчике 5-летний ребенок упал в колодец

·163·Общество
В Верхнем Чирчике 5-летний ребенок упал в колодец

В районе Верхний Чирчик Ташкентской области произошел случай, когда 5-летний ребенок случайно упал в колодец. Инцидент вызвал беспокойство среди местных жителей, а экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия.

По имеющимся данным, ребенок упал в колодец из-за неосторожности во время игры. Очевидцы незамедлительно сообщили об этом сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия, с помощью специальной техники и оборудования осторожно извлекли ребенка из трубы. Отмечается, что спасательная операция была проведена оперативно и профессионально.

Хорошая новость заключается в том, что ребенок был спасен живым и здоровым, его состояние оценивается как удовлетворительное. После медицинского осмотра стало известно, что его жизни ничего не угрожает.

Ташкентская областьВерхнечирчикский районМинистерство по чрезвычайным ситуациям
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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