Герой в Сергели: железнодорожник спас тонувшую в канале девочку

В Сергелийском районе города Ташкента произошел случай, ставший примером гуманности и мужества. Благодаря оперативным действиям сотрудника железной дороги была спасена девочка-подросток, которую уносило течением в канале.

Сообщается, что инцидент произошел 9 июня, когда путевой обходчик Аъзам Иброхимов, работающий в системе АО «Узбекистон темир йуллари», находился при исполнении служебных обязанностей.

Во время проведения работ вблизи канала Карасу, протекающего через Сергелийский район, он услышал крики о помощи двух девочек, находившихся в воде. Осознав серьезность ситуации, сотрудник, не раздумывая, бросился в канал и вытащил тонувшую девочку в безопасное место.

Благодаря этому героическому поступку жизнь ребенка была спасена. Самоотверженность и смелость железнодорожника получили высокую оценку общественности.

Руководство АО «Узбекистон темир йуллари» также отметило благородный поступок сотрудника, вручив ему благодарственное письмо и денежную премию.

Этот случай еще раз показал, насколько важно мгновенное решение для спасения человеческой жизни.