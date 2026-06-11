Берег реки Чирчик неожиданно обрушился

На берегу реки Чирчик, протекающей через Бектемирский район города Ташкента, зафиксирован случай обрушения. Об этом сообщило Министерство водного хозяйства.

Сообщается, что 11 июня около 14:00 в районе махалли «Нурафшон» произошло оседание грунта и обрушение бетонного покрытия на правой стороне водосбросного сооружения по течению реки.

После получения сообщения о происшествии рабочая группа во главе с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым незамедлительно прибыла на место. Также был создан оперативный штаб, состоящий из представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрации и соответствующих ведомств.

В настоящее время на участке ведутся интенсивные восстановительные и укрепительные работы. К ним привлечены экскаваторы, грузовая техника и ряд специалистов.

По данным ответственных лиц, в результате обрушения жилые дома, социальные объекты или субъекты предпринимательства не пострадали. Вместе с тем подчеркивается, что угрозы безопасности граждан на данный момент нет.