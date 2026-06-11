Берег реки Чирчик неожиданно обрушился

·39·Общество
Берег реки Чирчик неожиданно обрушился

На берегу реки Чирчик, протекающей через Бектемирский район города Ташкента, зафиксирован случай обрушения. Об этом сообщило Министерство водного хозяйства.

Сообщается, что 11 июня около 14:00 в районе махалли «Нурафшон» произошло оседание грунта и обрушение бетонного покрытия на правой стороне водосбросного сооружения по течению реки.

После получения сообщения о происшествии рабочая группа во главе с министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым незамедлительно прибыла на место. Также был создан оперативный штаб, состоящий из представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, местной администрации и соответствующих ведомств.

Берег реки Чирчик неожиданно обрушился

В настоящее время на участке ведутся интенсивные восстановительные и укрепительные работы. К ним привлечены экскаваторы, грузовая техника и ряд специалистов.

По данным ответственных лиц, в результате обрушения жилые дома, социальные объекты или субъекты предпринимательства не пострадали. Вместе с тем подчеркивается, что угрозы безопасности граждан на данный момент нет.

ТашкентЧирчикПроисшествияМинистерство водного хозяйстваИнфраструктура
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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