Задержаны лица, обещавшие незаконную отправку в США и Южную Корею

Задержаны лица, которые брали деньги у граждан, обещая трудоустройство в США и Южной Корее. Оперативные мероприятия проводились совместно СГБ, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями и органами внутренних дел.

Житель Ташкента требовал 22 тысячи долларов за обещание отправить гражданина в США по рабочей визе. Он был задержан с поличным при получении аванса в размере 5 тысяч долларов.

В Андижане еще один гражданин был задержан при получении 3 тысяч долларов из требуемых 6 тысяч за отправку на работу в Южную Корею.

В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже брал деньги у другого гражданина, обещая отправить его в Южную Корею. В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.