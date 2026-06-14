Мужчина, упавший в быстротечный канал, чудом остался жив

В Шахрисабзском районе на быстротечном канале произошло происшествие, которое могло закончиться трагедией.

Сообщается, что один из граждан по неосторожности упал в воду. Сильное течение пронесло его почти на 100 метров, после чего он зацепился за ветки у берега.

Именно это обстоятельство стало решающим фактором для спасения его жизни. В противном случае течение могло унести человека гораздо дальше.

Рядовой Ш. Бобоев, несущий службу в детском лагере «Зибинисо», расположенном неподалеку, заметил человека, нуждающегося в помощи, и немедленно сообщил в отдел по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального оборудования провели оперативную работу и благополучно эвакуировали гражданина с противоположного берега канала в безопасное место.