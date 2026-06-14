С какой целью узбекистанцы едут в Таиланд: отдых или работа?

Согласно данным Национального статистического комитета, в январе–апреле 2026 года Таиланд посетил 16 291 гражданин Узбекистана.

Большинство из них — 15 189 человек — отправились в эту страну с туристическими целями.

Также 996 граждан посетили Таиланд для встречи с родственниками, 53 — для лечения, 34 — в служебную командировку и 19 — с целью обучения.

Эти цифры показывают, что Таиланд становится одним из самых привлекательных зарубежных туристических направлений среди узбекистанцев.