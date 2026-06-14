ДТП в центре Ургенча: автомобиль Кобалт влетел в кофейню

·1·Общество
ДТП в центре Ургенча: автомобиль Кобалт влетел в кофейню

12 июня в 17:59 автомобиль Кобалт, двигавшийся на большой скорости по улицам Ургенча, врезался в кофейню Коффелитто в центре города и въехал внутрь помещения.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как Кобалт на высокой скорости проезжает перекресток, игнорируя запрещающий сигнал светофора, и направляется прямо в сторону кофейни, совершая страшную аварию.

Также заметно, что на участке пути до кофейни скорость автомобиля не снижалась.

В результате инцидента двое сотрудников кофейни получили серьезные травмы. Один из них выжил лишь по счастливой случайности, однако получил тяжелые повреждения челюсти и шеи.

На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.

УргенчДТПCobaltПроисшествияУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ферганской области в результате ДТП погибли два человекаВ Ферганской области в результате ДТП погибли два человекаСегодня, 16:08В Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыскеВ Турции задержаны двое граждан Узбекистана, находившихся в розыскеСегодня, 12:10Мать-птица преградила путь трактору, чтобы спасти свои яйцаМать-птица преградила путь трактору, чтобы спасти свои яйцаСегодня, 12:00С какой целью узбекистанцы едут в Таиланд: отдых или работа?С какой целью узбекистанцы едут в Таиланд: отдых или работа?Сегодня, 10:01Мужчина, упавший в быстротечный канал, чудом остался живМужчина, упавший в быстротечный канал, чудом остался живСегодня, 09:48В Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройстваВ Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройстваСегодня, 07:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру