ДТП в центре Ургенча: автомобиль Кобалт влетел в кофейню

12 июня в 17:59 автомобиль Кобалт, двигавшийся на большой скорости по улицам Ургенча, врезался в кофейню Коффелитто в центре города и въехал внутрь помещения.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как Кобалт на высокой скорости проезжает перекресток, игнорируя запрещающий сигнал светофора, и направляется прямо в сторону кофейни, совершая страшную аварию.

Также заметно, что на участке пути до кофейни скорость автомобиля не снижалась.

В результате инцидента двое сотрудников кофейни получили серьезные травмы. Один из них выжил лишь по счастливой случайности, однако получил тяжелые повреждения челюсти и шеи.

На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.