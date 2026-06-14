ДТП в центре Ургенча: автомобиль Кобалт влетел в кофейню
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12 июня в 17:59 автомобиль Кобалт, двигавшийся на большой скорости по улицам Ургенча, врезался в кофейню Коффелитто в центре города и въехал внутрь помещения.
На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как Кобалт на высокой скорости проезжает перекресток, игнорируя запрещающий сигнал светофора, и направляется прямо в сторону кофейни, совершая страшную аварию.
Также заметно, что на участке пути до кофейни скорость автомобиля не снижалась.
В результате инцидента двое сотрудников кофейни получили серьезные травмы. Один из них выжил лишь по счастливой случайности, однако получил тяжелые повреждения челюсти и шеи.
На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.
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