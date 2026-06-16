Спасена женщина, которую отправляли в Дубай для занятия проституцией

В Ташкентском международном аэропорту задержана 25-летняя женщина, пытавшаяся отправить 20-летнюю девушку в Дубай с целью вовлечения в проституцию. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Как выяснилось, 25-летняя жительница города Ангрен Ташкентской области, вступив в преступный сговор со своими знакомыми, проживающими в городе Дубай (ОАЭ), в целях легкого заработка втерлась в доверие к жительнице Мирзачульского района Джизакской области и попыталась обманным путем отправить ее за границу.

Подозреваемая убедила девушку в наличии нескольких высокооплачиваемых вакансий у своего знакомого за рубежом. Она была задержана участниками оперативных мероприятий вместе с вещественными доказательствами в момент отправки девушки в Дубай для сексуальной эксплуатации и проституции через Ташкентский международный аэропорт.

В ходе следствия стало известно, что потерпевшую в городе Дубай должна была встретить еще одна гражданка Узбекистана.

В настоящее время по данному факту в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «к» части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми). Следственные действия продолжаются.

Также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению, и их привлечению к следствию.