В канале Бозсув спасли жизнь уплывающего мужчины

·21·Общество
В канале Бозсув спасли жизнь уплывающего мужчины

Гражданин, оказавшийся в опасности в канале «Бозсув» Ташкентской области, выжил благодаря оперативным действиям спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что 19 июня около 13:00 спасатели, проводившие профилактический контроль вдоль канала, проходящего через махаллю «Шарк» города Чирчик, заметили мужчину, который неподвижно плыл по течению.

Учитывая серьезность ситуации, спасатели незамедлительно приступили к действиям и, прыгнув в воду, сумели вытащить гражданина на берег. Мужчине, находившемуся без сознания, на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь.

По имеющимся данным, в настоящее время его состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По предварительной информации, гражданин упал в канал по неосторожности. Из-за отсутствия навыков плавания сильное течение унесло его.

Специалисты МЧС призвали граждан строго соблюдать правила безопасности вокруг водоемов и еще раз напомнили, что неосторожность может привести к тяжелым последствиям.

Ташкентская областьЧирчикФВВ
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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