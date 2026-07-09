В Ташкенте распространились кадры повреждения шин автобусов из-за жары

На фоне аномальной жары, наблюдаемой в Узбекистане, в социальных сетях распространились кадры с колесом автобуса. На них видно, что шина транспортного средства подверглась сильной деформации.

На кадрах запечатлена большая «грыжа» на колесе. Эксплуатация транспортного средства в таком состоянии может быть опасной, так как существует вероятность разрыва шины во время движения.

Пользователи социальных сетей связывают это явление с установившейся в последние дни сильной жарой. Однако официальной информации о точной причине деформации шины пока не поступало.

Специалисты напоминают, что в подобных ситуациях необходимо не выпускать транспортное средство на линию, провести технический осмотр состояния шин и не использовать их до устранения неисправности.