В Ташкенте распространились кадры повреждения шин автобусов из-за жары
На фоне аномальной жары, наблюдаемой в Узбекистане, в социальных сетях распространились кадры с колесом автобуса. На них видно, что шина транспортного средства подверглась сильной деформации.
На кадрах запечатлена большая «грыжа» на колесе. Эксплуатация транспортного средства в таком состоянии может быть опасной, так как существует вероятность разрыва шины во время движения.
Пользователи социальных сетей связывают это явление с установившейся в последние дни сильной жарой. Однако официальной информации о точной причине деформации шины пока не поступало.
Специалисты напоминают, что в подобных ситуациях необходимо не выпускать транспортное средство на линию, провести технический осмотр состояния шин и не использовать их до устранения неисправности.
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