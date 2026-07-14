ЧМ-2026. Стало известно, кто будет судить матч Англия — Аргентина
Стало известно, кто будет судить один из самых ожидаемых матчей полуфинала ЧМ-2026 — встречу между сборными Англии и Аргентины. ФИФА выбрала на этот матч американского арбитра Исмаила Эльфата.
Большая игра — большое давление
Полуфинал между Англией и Аргентиной находится в центре внимания не только из-за путевки в финал, но и из-за исторического соперничества, фактора Месси и споров вокруг турнира.
Поэтому давление на судейскую бригаду в этом матче будет очень высоким. Каждый фол, каждый офсайд и каждое решение VAR могут стать предметом бурных обсуждений.
Главный арбитр — Исмаил Эльфат
ФИФА доверила судейство матча Англия — Аргентина представителю США Исмаилу Эльфату.
На поле ему будут помогать соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс.
Функции четвертого арбитра выполнит итальянец Маурицио Мариани. В качестве резервного помощника судьи выступит еще один представитель Италии Даниэле Биндони.
Должность
Судья
Главный арбитр
Исмаил Эльфат
1-й помощник судьи
Кори Паркер
2-й помощник судьи
Кайл Аткинс
Четвертый арбитр
Маурицио Мариани
Резервный помощник судьи
Даниэле Биндони
Большое испытание для Эльфата
Для Исмаила Эльфата это назначение может стать одним из самых важных матчей в карьере.
Судить матч между такими командами, как Англия и Аргентина, в полуфинале чемпионата мира — задача не из легких. Здесь недостаточно просто знать правила — требуется чувствовать дух игры, контролировать эмоции футболистов и не поддаваться давлению.
В таких матчах лучшая работа судьи — оставаться незаметным и дать возможность проявить себя футболистам. Но сделать это непросто, особенно когда на поле такие игроки, как Месси, Кейн, Беллингем.
Когда начнется игра?
Полуфинал между Англией и Аргентиной состоится в ночь с 15 на 16 июля.
Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.
Победившая команда выйдет в финал ЧМ-2026 и в решающем матче сразится с Францией или Испанией.
Почему вокруг этой игры такое большое давление?
Аргентина на протяжении всего ЧМ-2026 находится в центре внимания болельщиков из-за нескольких спорных эпизодов. Некоторые критиковали решения судей, а в социальных сетях высказывались различные мнения о прозрачности турнира.
Англию же оценивают как команду с большими шансами на выход в финал. В составе команды есть Джуд Беллингем, Гарри Кейн и другие ведущие футболисты.
В такой ситуации главная задача судейской бригады — судить точно и последовательно, не допуская лишнего накала страстей.
Цена ошибки в полуфинале очень высока
В полуфинале чемпионата мира цена ошибки судьи гораздо выше, чем в обычном матче. Одно неверное решение может решить судьбу финала.
Поэтому на Эльфата и его команду возлагается большая ответственность. Особенно критическими моментами могут стать решения, связанные с VAR, эпизоды с пенальти и вторые желтые карточки.
Здесь у судей нет режима «посмотрим потом». Каждое решение принимается в режиме реального времени и под максимальным давлением.
До финала остался один шаг
Ожидается, что полуфинал Англия — Аргентина станет одним из самых значимых матчей ЧМ-2026. После объявления судейской бригады интрига вокруг встречи только усилилась.
Теперь главный вопрос: решат ли исход матча звезды, или после полуфинала больше всего будут обсуждать решения судьи?
Ответ станет известен на поле в ночь с 15 на 16 июля.
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