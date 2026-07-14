ЧМ-2026. Стало известно, кто будет судить матч Англия — Аргентина

Стало известно, кто будет судить один из самых ожидаемых матчей полуфинала ЧМ-2026 — встречу между сборными Англии и Аргентины. ФИФА выбрала на этот матч американского арбитра Исмаила Эльфата.

Большая игра — большое давление

Полуфинал между Англией и Аргентиной находится в центре внимания не только из-за путевки в финал, но и из-за исторического соперничества, фактора Месси и споров вокруг турнира.

Поэтому давление на судейскую бригаду в этом матче будет очень высоким. Каждый фол, каждый офсайд и каждое решение VAR могут стать предметом бурных обсуждений.

Главный арбитр — Исмаил Эльфат

ФИФА доверила судейство матча Англия — Аргентина представителю США Исмаилу Эльфату.

На поле ему будут помогать соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс.

Функции четвертого арбитра выполнит итальянец Маурицио Мариани. В качестве резервного помощника судьи выступит еще один представитель Италии Даниэле Биндони.

Должность Судья Главный арбитр Исмаил Эльфат 1-й помощник судьи Кори Паркер 2-й помощник судьи Кайл Аткинс Четвертый арбитр Маурицио Мариани Резервный помощник судьи Даниэле Биндони

Большое испытание для Эльфата

Для Исмаила Эльфата это назначение может стать одним из самых важных матчей в карьере.

Судить матч между такими командами, как Англия и Аргентина, в полуфинале чемпионата мира — задача не из легких. Здесь недостаточно просто знать правила — требуется чувствовать дух игры, контролировать эмоции футболистов и не поддаваться давлению.

В таких матчах лучшая работа судьи — оставаться незаметным и дать возможность проявить себя футболистам. Но сделать это непросто, особенно когда на поле такие игроки, как Месси, Кейн, Беллингем.

Когда начнется игра?

Полуфинал между Англией и Аргентиной состоится в ночь с 15 на 16 июля.

Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Победившая команда выйдет в финал ЧМ-2026 и в решающем матче сразится с Францией или Испанией.

Почему вокруг этой игры такое большое давление?

Аргентина на протяжении всего ЧМ-2026 находится в центре внимания болельщиков из-за нескольких спорных эпизодов. Некоторые критиковали решения судей, а в социальных сетях высказывались различные мнения о прозрачности турнира.

Англию же оценивают как команду с большими шансами на выход в финал. В составе команды есть Джуд Беллингем, Гарри Кейн и другие ведущие футболисты.

В такой ситуации главная задача судейской бригады — судить точно и последовательно, не допуская лишнего накала страстей.

Цена ошибки в полуфинале очень высока

В полуфинале чемпионата мира цена ошибки судьи гораздо выше, чем в обычном матче. Одно неверное решение может решить судьбу финала.

Поэтому на Эльфата и его команду возлагается большая ответственность. Особенно критическими моментами могут стать решения, связанные с VAR, эпизоды с пенальти и вторые желтые карточки.

Здесь у судей нет режима «посмотрим потом». Каждое решение принимается в режиме реального времени и под максимальным давлением.

До финала остался один шаг

Ожидается, что полуфинал Англия — Аргентина станет одним из самых значимых матчей ЧМ-2026. После объявления судейской бригады интрига вокруг встречи только усилилась.

Теперь главный вопрос: решат ли исход матча звезды, или после полуфинала больше всего будут обсуждать решения судьи?

Ответ станет известен на поле в ночь с 15 на 16 июля.