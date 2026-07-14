В машине скорой помощи родился еще один ребенок

·3·Общество
В машине скорой помощи родился еще один ребенок

13 июля около 05:33 в Ташкенте бригада скорой медицинской помощи, находившаяся на дежурстве, стала свидетелем еще одного радостного события. Из-за того, что роды у беременной женщины, которую везли в больницу, начались быстрее, чем ожидалось, ребенок появился на свет прямо в машине скорой помощи.

Благодаря оперативности, опыту и слаженным действиям медицинского персонала роды прошли успешно. После этого матери и ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, и их благополучно доставили в больницу.

По словам ответственных лиц, состояние здоровья как новорожденной девочки, так и ее матери хорошее. Врачи сообщили, что их состояние находится под постоянным контролем.

Это событие еще раз продемонстрировало ответственность и профессионализм сотрудников скорой медицинской помощи.

ТашкентСкорая помощьРодыЗдравоохранениеУзбекистан
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