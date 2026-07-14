Российский оппозиционный политик Борис Надеждин задержан в Москве

·36·Мир
Российский оппозиционный политик Борис Надеждин задержан в Москве

Известный российский политик Борис Надеждин 13 июля был задержан полицией в Москве и доставлен в отделение. Эту информацию подтвердили источники, знакомые с ситуацией, и адвокат политика Дмитрий Трунин.

Что стало причиной задержания?

В отношении политика возбуждено дело по статье 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной экстремистской символики).

Сообщается, что поводом для разбирательства послужили следующие факторы:

  • Ссылка в старом посте: В посте, опубликованном Надеждиным в своем Телеграм-канале в ноябре 2023 года, содержалась ссылка на видео в YouTube.

  • Упоминание Навального: Эта ссылка вела на видео с канала активистки Эльвиры Вихаревой «Кандидат против Путина 2024», в котором упоминался покойный оппозиционер Алексей Навальный.

  • В настоящее время этот пост удален из канала политика.

План по полному отстранению от выборов?

Этот арест и административное дело могут стать серьезным ударом по политической деятельности Надеждина. Всего за несколько дней до этого, 10 июля, Министерство юстиции России внесло его в реестр «иностранных агентов».

Согласно российскому законодательству, лицам, признанным «иностранными агентами», запрещается участвовать в качестве кандидатов на выборах всех уровней.

Адвокат Дмитрий Трунин отметил, что кандидаты, оштрафованные или арестованные по статье 20.3 КоАП РФ, с большой долей вероятности также не будут допущены к выборам. Кроме того, собранные ими подписи могут быть признаны недействительными. Примечательно, что совсем недавно Надеждин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Государственную Думу, и его штаб начал сбор подписей в ряде городов.

Кто такой Борис Надеждин?

Борис Надеждин — фигура с многолетним опытом на российской политической арене:

  • В 1999–2003 годах был депутатом Государственной Думы РФ от движения «Союз правых сил».

  • В 2024 году он пытался зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента России в качестве антивоенного кандидата.

  • Тогда тысячи людей по всей России выстраивались в очереди, чтобы оставить подпись в его поддержку, однако Центральная избирательная комиссия признала часть подписей «недействительными» и отказала ему в регистрации в качестве кандидата.

Очередное задержание Надеждина расценивается экспертами как попытка полностью ограничить деятельность одного из последних оставшихся в России антивоенных политиков.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

США в огне войны с Ираном: Трамп отдал неожиданный приказ, впервые применены дроныСША в огне войны с Ираном: Трамп отдал неожиданный приказ, впервые применены дроныСегодня, 09:23Упрощение для тех, кто едет в Беларусь: новый 10-дневный порядокУпрощение для тех, кто едет в Беларусь: новый 10-дневный порядокСегодня, 08:49Вардавар — один из самых веселых и ярких праздников в АрменииВардавар — один из самых веселых и ярких праздников в АрменииСегодня, 03:126-летний мальчик посвятил выходные уборке гор6-летний мальчик посвятил выходные уборке горСегодня, 02:00В Турции за 120 миллионов долларов обновили аэропорт для самолета ТрампаВ Турции за 120 миллионов долларов обновили аэропорт для самолета ТрампаСегодня, 01:54В Абу-Даби строится остров стоимостью 11 миллиардов долларовВ Абу-Даби строится остров стоимостью 11 миллиардов долларовСегодня, 00:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью