Российский оппозиционный политик Борис Надеждин задержан в Москве

Известный российский политик Борис Надеждин 13 июля был задержан полицией в Москве и доставлен в отделение. Эту информацию подтвердили источники, знакомые с ситуацией, и адвокат политика Дмитрий Трунин.

Что стало причиной задержания?

В отношении политика возбуждено дело по статье 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной экстремистской символики).

Сообщается, что поводом для разбирательства послужили следующие факторы:

Ссылка в старом посте: В посте, опубликованном Надеждиным в своем Телеграм-канале в ноябре 2023 года, содержалась ссылка на видео в YouTube.

Упоминание Навального: Эта ссылка вела на видео с канала активистки Эльвиры Вихаревой «Кандидат против Путина 2024», в котором упоминался покойный оппозиционер Алексей Навальный.

В настоящее время этот пост удален из канала политика.

План по полному отстранению от выборов?

Этот арест и административное дело могут стать серьезным ударом по политической деятельности Надеждина. Всего за несколько дней до этого, 10 июля, Министерство юстиции России внесло его в реестр «иностранных агентов».

Согласно российскому законодательству, лицам, признанным «иностранными агентами», запрещается участвовать в качестве кандидатов на выборах всех уровней.

Адвокат Дмитрий Трунин отметил, что кандидаты, оштрафованные или арестованные по статье 20.3 КоАП РФ, с большой долей вероятности также не будут допущены к выборам. Кроме того, собранные ими подписи могут быть признаны недействительными. Примечательно, что совсем недавно Надеждин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Государственную Думу, и его штаб начал сбор подписей в ряде городов.

Кто такой Борис Надеждин?

Борис Надеждин — фигура с многолетним опытом на российской политической арене:

В 1999–2003 годах был депутатом Государственной Думы РФ от движения «Союз правых сил».

В 2024 году он пытался зарегистрировать свою кандидатуру для участия в выборах президента России в качестве антивоенного кандидата.

Тогда тысячи людей по всей России выстраивались в очереди, чтобы оставить подпись в его поддержку, однако Центральная избирательная комиссия признала часть подписей «недействительными» и отказала ему в регистрации в качестве кандидата.

Очередное задержание Надеждина расценивается экспертами как попытка полностью ограничить деятельность одного из последних оставшихся в России антивоенных политиков.