Из-за сильной жары гражданин залез в холодильник и уснул

На фоне аномальной жары, наблюдаемой в Узбекистане, в социальных сетях вызвало широкое обсуждение необычное видео. На нем видно, как человек, не выдержав зноя, забрался в большую холодильную витрину магазина и уснул.

На фоне того, что температура воздуха в некоторых регионах поднимается до +45 градусов, этот случай привлек внимание интернет-пользователей. В то время как одни восприняли видео как шутку, другие расценили его как яркий пример того, насколько сильно экстремальная жара влияет на повседневную жизнь людей.

Врачи и специалисты, в свою очередь, настоятельно рекомендуют не пробовать подобные методы. Они подчеркивают, что в жаркие дни для здоровья важно по возможности находиться в прохладных местах, употреблять достаточное количество воды и не проводить много времени на улице в самые жаркие часы.