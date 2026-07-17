Неймар приобрел яхту за 23 млн долларов

·37·Мир
Неймар приобрел яхту за 23 млн долларов

Футболист сборной Бразилии Неймар приобрел яхту стоимостью 23 миллиона долларов после вылета с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «ТйК Спортс».

По данным издания, яхта находится в городе Ангра-дус-Рейс в Рио-де-Жанейро. На судне есть шесть кают, просторные зоны отдыха, а на верхней палубе расположена вертолетная площадка.

Для справки, участие Бразилии в чемпионате мира 2026 года завершилось после поражения в 1/8 финала от Норвегии со счетом 2:1. В той встрече Эрлинг Холанд забил два гола на 79-й и 90-й минутах. Неймар, пропустивший первые два матча мундиаля из-за травмы, вышел на поле со скамейки запасных на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв в счете, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти Бразилию от поражения.

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