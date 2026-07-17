Неожиданный подарок, доведший Энн Хэтэуэй до слез на шоу «Тодай»!

Во время участия в шоу «Тодай» Хэтэуэй получила неожиданный подарок. Ей преподнесли детскую корзинку, подготовленную в тематике «Одиссеи» для её будущего ребенка.

В подарок входили вязаная детская одежда в стиле гладиатора, маленький шлем и плащ. Увидев эти вещи, актриса не смогла сдержать эмоций.

Энн была настолько тронута тем, как мило выглядели крошечный шлем и плащ, что прослезилась. Этот момент в эфире шоу быстро привлек внимание поклонников.

Пользователи тепло отреагировали на искреннюю реакцию актрисы. Многие расценили это как естественное волнение и проявление любви будущей матери.