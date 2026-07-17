В Central Asian University состоялась масштабная церемония выпуска 2026 года

Central Asian University организовал одну из самых масштабных и торжественных церемоний выпуска 2026 года — CAU Graduation Ceremony 2026 на высоком уровне.

В ходе церемонии выпускникам школ медицины, стоматологии, бизнеса и инженерии, архитектуры и дизайна, а также гостиничного менеджмента и туризма были торжественно вручены дипломы. Таким образом, сотни молодых людей вступили на новый этап своей профессиональной деятельности.

Принятие выпускниками клятвы Гиппократа, торжественное вручение дипломов и подбрасывание в небо сотен академических шапочек стали самыми волнующими моментами церемонии. Эмоции радости и волнения выпускников, родителей и преподавателей сделали этот день еще более незабываемым.

Торжественное мероприятие продолжилось в праздничной атмосфере: концертная программа с участием DJ King Macarella, Shahriyor и DJ Smash подарила гостям яркие впечатления.

Вместе с тем, в Central Asian University продолжается процесс приема на новый учебный год. Абитуриенты могут подать документы уже сейчас и сделать первый шаг к профессии своей мечты.