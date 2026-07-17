Девушка, которую искали родители, все 35 лет жила по соседству

В Китае девушка, пропавшая 35 лет назад, воссоединилась со своей настоящей семьей после долгих лет поисков. Самое удивительное, что все эти годы она жила всего в 100 метрах от своих родителей, на соседней улице. Об этом сообщает издание Мотершип.

Согласно данным издания, 37-летняя Суй Нин пропала в 1991 году на рынке в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района. В то время ее семья жила в этом районе в арендованном жилье, а отец торговал продуктами питания на рынке.

Сообщается, что в день исчезновения отец дал своей двухлетней дочери немного денег и попросил сходить в ближайший магазин за булочкой. Однако девочка сбилась с пути и ушла в сторону большого оптового рынка. Там ее заметила продавщица, которая, поняв, что ребенок потерялся, попыталась найти родителей через громкоговоритель. Но, несмотря на все попытки, никто не откликнулся.

После этого китаянка забрала девочку к себе домой, воспитала ее как родную дочь и вырастила. В это время биологические родители девочки еще несколько лет продолжали жить в Наньнине, работать на том же рынке и жить на соседней улице. К сожалению, отец Суй Нин всю жизнь искал свою дочь, но скончался несколько лет назад, так и не успев встретиться с ней.

Позже, переехав с приемной семьей в город Дебао, Суй Нин начала самостоятельно искать своих настоящих родителей. 7 июля она зарегистрировалась в специальной службе по поиску пропавших без вести родственников, и уже через несколько часов с ней связалась ее сестра.

После этого сестры сдали ДНК-тест, результаты которого подтвердили их родство. В итоге Суй Нин после 35 лет разлуки смогла встретиться с матерью и сестрой.