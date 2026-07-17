В Ташкенте ожидается пик жары: температура достигнет 45 градусов
В ближайшие дни в Ташкенте сохранится аномально жаркая погода. В связи с тем, что в выходные дни температура воздуха может подняться до +45 градусов, жителям рекомендуется усилить меры предосторожности.
По данным синоптиков, в столице ожидается малооблачная и сухая погода.
Сегодня сообщалось о прогреве воздуха до 43 градусов
Сегодня, 17 июля, в Ташкенте дневная температура воздуха ожидалась в пределах +41...+43 градусов.
Из-за высокой солнечной активности ощущаемая температура на открытом воздухе может быть еще выше.
Пик жары придется на выходные дни
Прогнозируется, что в субботу и воскресенье в столице будет наблюдаться пик жары.
В эти дни температура воздуха составит:
днем +43...+45 градусов;
ночью ожидается +25...+28 градусов.
Сохранение высокой ночной температуры может затруднить полное восстановление организма после дневного зноя.
Рекомендовано ограничить пребывание на улице в дневное время
Жителям и гостям столицы рекомендуется не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время суток.
Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и гражданам с проблемами со здоровьем.
Специалисты рекомендуют соблюдать следующие простые правила:
регулярно пить воду;
носить легкую одежду светлых тонов;
использовать головные уборы;
меньше находиться под солнцем с 11:00 до 17:00;
не оставлять детей или животных в закрытых автомобилях.
Ожидается, что аномальная жара сохранится и в выходные дни. Поэтому целесообразно планировать свои дела с учетом погодных условий.
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