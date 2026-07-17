В Ташкенте ожидается пик жары: температура достигнет 45 градусов

·31·Общество
В Ташкенте ожидается пик жары: температура достигнет 45 градусов

В ближайшие дни в Ташкенте сохранится аномально жаркая погода. В связи с тем, что в выходные дни температура воздуха может подняться до +45 градусов, жителям рекомендуется усилить меры предосторожности.

По данным синоптиков, в столице ожидается малооблачная и сухая погода.

Сегодня сообщалось о прогреве воздуха до 43 градусов

Сегодня, 17 июля, в Ташкенте дневная температура воздуха ожидалась в пределах +41...+43 градусов.

Из-за высокой солнечной активности ощущаемая температура на открытом воздухе может быть еще выше.

Пик жары придется на выходные дни

Прогнозируется, что в субботу и воскресенье в столице будет наблюдаться пик жары.

В эти дни температура воздуха составит:

  • днем +43...+45 градусов;

  • ночью ожидается +25...+28 градусов.

Сохранение высокой ночной температуры может затруднить полное восстановление организма после дневного зноя.

Рекомендовано ограничить пребывание на улице в дневное время

Жителям и гостям столицы рекомендуется не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время суток.

Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и гражданам с проблемами со здоровьем.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие простые правила:

  • регулярно пить воду;

  • носить легкую одежду светлых тонов;

  • использовать головные уборы;

  • меньше находиться под солнцем с 11:00 до 17:00;

  • не оставлять детей или животных в закрытых автомобилях.

Ожидается, что аномальная жара сохранится и в выходные дни. Поэтому целесообразно планировать свои дела с учетом погодных условий.

Ташкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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