Предмет на капоте вызвал общественный резонанс: водитель арестован на 15 суток

В Ташкенте вынесен судебный приговор в отношении водителя, который закрепил на капоте своего автомобиля предмет интимного характера. Инцидент, вызвавший бурное обсуждение в социальных сетях, не закончился публичными извинениями.

Суд квалифицировал действия водителя как мелкое хулиганство и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Водитель заявил, что предмет установили другие лица

По объяснению владельца автомобиля, предмет на капоте закрепили неизвестные лица.

Он утверждает, что самостоятельно снять предмет не представлялось возможным, поэтому он направлялся в автосервис.

Однако автомобиль, передвигавшийся по улице, привлек внимание общественности и вызвал резкое осуждение со стороны пользователей.

Публичные извинения не спасли от наказания

Водитель принес публичные извинения в связи со случившимся.

Тем не менее, суд оценил его действия как признаки мелкого хулиганства, предусмотренные статьей 183 Кодекса об административной ответственности.

Суд назначил 15 суток ареста

Согласно решению суда, водитель автомобиля был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Статья 183 КоАО РУз охватывает случаи оскорбительного приставания в общественных местах, нарушения спокойствия граждан и явного неуважения к правилам поведения в обществе.

Дополнительная информация о том, кто и с какой целью установил предмет на капот автомобиля, не приводится.