В Ташкенте более 8 тысяч потребителей остались без электричества

·37·Общество
В Ташкенте более 8 тысяч потребителей остались без электричества

Аномальная жара, наблюдаемая в Ташкенте и области, привела к серьезным неполадкам в электрических сетях. Из-за перегрузки сетей тысячи потребителей в восьми районах временно остались без электроснабжения.

Специальные бригады приступили к восстановительным работам в районах, где произошли аварии.

Жара повлияла на электросети

По состоянию на 14:30 17 июля, аномально высокая температура и резкий рост потребления электроэнергии стали причиной технических неисправностей на линиях электропередачи и подстанциях.

В результате в Ташкенте и прилегающих районах временно было прервано электроснабжение у 8 250 потребителей.

В каких районах отключили свет?

Аварийные отключения затронули следующие территории:

  • Алмазарский район;

  • Яккасарайский район;

  • Чиланзарский район;

  • Юнусабадский район;

  • Яшнабадский район;

  • Мирзо-Улугбекский район;

  • Сергелийский район;

  • Зангиатинский район.

В некоторых районах электроснабжение может быть отключено не полностью, а лишь на отдельных участках сети.

Начаты восстановительные работы

Специальные бригады территориальных электрических сетей проводят работы по устранению неисправностей и возобновлению подачи электроэнергии потребителям.

На данный момент точные сроки полного восстановления электроснабжения во всех районах не сообщаются.

Где получить оперативную информацию?

Оперативные сообщения о ходе восстановительных работ и районах, где возобновляется подача электроэнергии, публикуются на официальных Telegram-каналах районных электросетей и хокимиятов.

Населению рекомендуется бережно использовать электроприборы и не создавать избыточную нагрузку на сеть в момент восстановления подачи электричества.

ТашкентАлмазарЧиланзарЮнусабадTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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