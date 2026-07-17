В Ташкенте более 8 тысяч потребителей остались без электричества

Аномальная жара, наблюдаемая в Ташкенте и области, привела к серьезным неполадкам в электрических сетях. Из-за перегрузки сетей тысячи потребителей в восьми районах временно остались без электроснабжения.

Специальные бригады приступили к восстановительным работам в районах, где произошли аварии.

Жара повлияла на электросети

По состоянию на 14:30 17 июля, аномально высокая температура и резкий рост потребления электроэнергии стали причиной технических неисправностей на линиях электропередачи и подстанциях.

В результате в Ташкенте и прилегающих районах временно было прервано электроснабжение у 8 250 потребителей.

В каких районах отключили свет?

Аварийные отключения затронули следующие территории:

Алмазарский район;

Яккасарайский район;

Чиланзарский район;

Юнусабадский район;

Яшнабадский район;

Мирзо-Улугбекский район;

Сергелийский район;

Зангиатинский район.

В некоторых районах электроснабжение может быть отключено не полностью, а лишь на отдельных участках сети.

Начаты восстановительные работы

Специальные бригады территориальных электрических сетей проводят работы по устранению неисправностей и возобновлению подачи электроэнергии потребителям.

На данный момент точные сроки полного восстановления электроснабжения во всех районах не сообщаются.

Где получить оперативную информацию?

Оперативные сообщения о ходе восстановительных работ и районах, где возобновляется подача электроэнергии, публикуются на официальных Telegram-каналах районных электросетей и хокимиятов.

Населению рекомендуется бережно использовать электроприборы и не создавать избыточную нагрузку на сеть в момент восстановления подачи электричества.