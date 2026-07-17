В Ташкенте более 8 тысяч потребителей остались без электричества
Аномальная жара, наблюдаемая в Ташкенте и области, привела к серьезным неполадкам в электрических сетях. Из-за перегрузки сетей тысячи потребителей в восьми районах временно остались без электроснабжения.
Специальные бригады приступили к восстановительным работам в районах, где произошли аварии.
Жара повлияла на электросети
По состоянию на 14:30 17 июля, аномально высокая температура и резкий рост потребления электроэнергии стали причиной технических неисправностей на линиях электропередачи и подстанциях.
В результате в Ташкенте и прилегающих районах временно было прервано электроснабжение у 8 250 потребителей.
В каких районах отключили свет?
Аварийные отключения затронули следующие территории:
Алмазарский район;
Яккасарайский район;
Чиланзарский район;
Юнусабадский район;
Яшнабадский район;
Мирзо-Улугбекский район;
Сергелийский район;
Зангиатинский район.
В некоторых районах электроснабжение может быть отключено не полностью, а лишь на отдельных участках сети.
Начаты восстановительные работы
Специальные бригады территориальных электрических сетей проводят работы по устранению неисправностей и возобновлению подачи электроэнергии потребителям.
На данный момент точные сроки полного восстановления электроснабжения во всех районах не сообщаются.
Где получить оперативную информацию?
Оперативные сообщения о ходе восстановительных работ и районах, где возобновляется подача электроэнергии, публикуются на официальных Telegram-каналах районных электросетей и хокимиятов.
Населению рекомендуется бережно использовать электроприборы и не создавать избыточную нагрузку на сеть в момент восстановления подачи электричества.
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