Ким Су-хён и Со Йе-джи возвращаются к творческой деятельности

·39·Культура
Ким Су-хён и Со Йе-джи возвращаются к творческой деятельности

Южная Корея, известные звезды шоу-бизнеса Ким Су-хён и Со Йе-джи готовятся возобновить свою творческую деятельность после долгого перерыва. Их возвращение вызвало большой интерес среди поклонников.

Сообщается, что Ким Су-хён снова начал появляться на публике после более чем полуторагодовалого перерыва. Актер временно приостановил свою карьеру в 2025 году на фоне различных обвинений, выдвинутых против него. Однако 14 июля он официально продемонстрировал свое возвращение, приняв участие в фотосессии для известного филиппинского бренда Bench.

Согласно последним данным, актеру уже поступило около 40 предложений о съемках в новых фильмах и дорамах. Это означает, что в ближайшее время он активно вернется на экраны.

В то же время новый этап карьеры начала и актриса Со Йе-джи. Подписав эксклюзивный контракт с агентством B.Wave, она готовится к участию в будущих дорамах, фильмах и других проектах.

По мнению фанатов, почти одновременное возвращение к творчеству двух популярных звезд корейских сериалов и фильмов может стать одним из самых значимых событий в мире K-drama. Теперь ожидается официальный анонс их новых проектов.

Ким Су ХёнСо Е ЧжиBenchB.Wave
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