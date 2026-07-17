В Китае невестка избила свекровь, сломав ей четыре ребра

·51·Мир
В Китае невестка избила свекровь, сломав ей четыре ребра

Конфликт в одной из семей в китайском городе Цзясин привел к тяжелым последствиям. Свекровь, которую обвинили в недостаточном внимании к внукам, получила серьезные травмы в результате нападения невестки.

Согласно данным Сут Чина Морнинг Пост, супруги работали в разных городах, поэтому оставили двоих детей на попечение бабушки. Точный возраст детей не разглашается.

Конфликт начался после того, как один из детей через камеру видеонаблюдения сообщил матери, что плохо себя чувствует. По словам ребенка, бабушка отказалась измерить ему температуру.

Встревоженная мать немедленно приехала на поезде в дом свекрови. В ходе разговора свекровь заявила, что воспитывать детей трудно, а у нее самой сильно болит зуб. Невестка предложила отвезти ее в больницу, но женщина отказалась, заявив, что собирается на свидание со своим возлюбленным.

После этого невестка, выйдя из себя, набросилась на свекровь. В результате у женщины были зафиксированы травмы лица и переломы четырех ребер.

Сообщается, что это не первый конфликт между невесткой и свекровью из-за того, что последняя не присматривала за детьми.

Сын в этой семье встал на защиту жены, обвинив мать в том, что она ставит личную жизнь выше внуков. Однако его сестра не согласилась с этим мнением. Она заявила, что Шэнь долгие годы тяжело работала, вырастила своих детей на низкую зарплату и оказала им финансовую помощь в размере более 100 тысяч юаней.

Шэнь же заявила, что не обязана брать на себя постоянную заботу о внуках. После нападения она временно лишилась возможности работать.

Юрист Ма Цзюньчжэ отметил, что по данному факту в отношении невестки может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении телесных повреждений. Если вина будет доказана, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Специалист напомнил, что согласно законодательству Китая, основная ответственность за воспитание и уход за детьми лежит на родителях, и эта обязанность не является обязательной для бабушек и дедушек.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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