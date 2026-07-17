В Яккасарайском районе произошел пожар в недостроенном многоэтажном здании

Сегодня, 17 июля, в Яккасарайском районе города Ташкента произошел пожар в недостроенном многоэтажном здании. Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям столицы.

Отмечается, что в 17:45 в ГУЧС города Ташкента поступило сообщение о задымлении в строящемся объекте на территории массива Бошлик-1. После этого пожарно-спасательные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

Благодаря оперативным действиям специалистов пожар был локализован в кратчайшие сроки и полностью ликвидирован к 18:00. Распространения огня на другие участки не допущено.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время профильные специалисты проводят расследование для установления причин возгорания и оценки размера материального ущерба.