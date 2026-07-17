Рейды СГБ: «щедрость» в $15 тысяч и чиновник, получивший взятку через жену

В рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией в Узбекистане были проведены очередные крупные оперативные мероприятия. В результате совместных действий сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Департамента при Генеральной прокуратуре в Ташкенте и Кашкадарьинской области с поличным были задержаны должностные лица, требовавшие взятки в крупном размере.

Zamin.uz представляет подробности преступных схем, «искусно» организованных нарушителями закона.

«Арендные игры» в Ташкенте: главный специалист, запросивший $15 000

В Ташкенте был выявлен коррупционный случай в сфере использования государственного имущества. Главный специалист Ташкентского городского территориального управления Центра по эффективному использованию объектов государственной собственности намеревался «помочь» предпринимателю за крупную сумму денег.

Преступная схема: Главный специалист обещал через своих высокопоставленных знакомых оформить договор аренды земельного участка, находящегося на балансе ГУП «Дирекция по управлению промышленными зонами города Ташкента», на имя местного ООО.

«Льготы»: Он предложил искусственно занизить арендную плату, а также полностью удалить из системы имеющуюся задолженность ООО за 2025 год.

Взамен: За эти услуги он потребовал от предпринимателя 15 000 долларов США.

Задержание: В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управлений СГБ и Департамента по Ташкентской области, главный специалист был задержан с поличным при получении требуемой суммы.

«Электрическое мошенничество» в Кашкадарье: руководитель, получивший взятку через супругу

Второй случай был зафиксирован в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. На этот раз закон попытался обойти высокопоставленный сотрудник предприятия электроснабжения.

Заместитель начальника предприятия электроснабжения Мубарекского района выступал гражданским истцом по уголовному делу, рассматриваемому в суде. Он пообещал местному жителю, незаконно подключившемуся к электросети и нанесшему государству ущерб в размере 103 миллионов сумов, пересчитать сумму и через своих знакомых сократить её до 34 миллионов сумов.

Затребованная сумма: 17 миллионов сумов.

Преступная хитрость: Чтобы не вызывать подозрений, должностное лицо принимал деньги не лично, а через свою супругу (жену).

Однако этот «семейный подряд» продлился недолго. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента, их незаконные действия были пресечены в момент получения денег.

Анализ коррупционных случаев в двух регионах

Регион Должность подозреваемого Обещанная «услуга» Размер затребованной взятки Город Ташкент Главный специалист Центра госимущества Оформление аренды земли, снижение цены и списание долга за 2025 год 15 000 долларов США Кашкадарья (Мубарек) Заместитель начальника предприятия электроснабжения Снижение в суде ущерба от хищения электроэнергии со 103 млн до 34 млн сумов 17 миллионов сумов

Начаты следственные действия

По обоим фактам в отношении данных должностных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведутся следственные действия, действиям нарушителей будет дана правовая оценка.