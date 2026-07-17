SpaceX ускорила строительство нового космодрома для крупнейшей в мире ракеты

·31·Технологии
SpaceX ускорила строительство нового космодрома для крупнейшей в мире ракеты

Компания SpaceX под руководством Илона Маска активно продолжает строительство новой стартовой площадки для ракеты Starship в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Последние качественные снимки, появившиеся в сети, демонстрируют процесс возведения гигантской башни обслуживания, что является важным этапом в планах человечества по освоению Марса. На строительной площадке можно заметить даже знаменитый электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время SpaceX ведет работы сразу над несколькими объектами на космическом побережье США. В частности, полным ходом идет создание инфраструктуры на стартовом комплексе ЛК-39А в Космическом центре Кеннеди и на площадке СЛК-37 на мысе Канаверал. По данным иксбт.ком, эти сооружения позволят значительно увеличить частоту пусков ракет Starship.

Комплексы Гигабай: 1000 ракет в год

Помимо новых стартовых площадок, SpaceX параллельно строит два огромных производственно-сборочных комплекса Гигабай. Один из них расположен на базе Starbase в Техасе, а другой — во Флориде. Ожидается, что эти здания станут одними из крупнейших сооружений в мире. Согласно плану, каждый комплекс сможет собирать до 1000 ракет Starship в год.

Компания планирует запустить оба производственных центра к концу 2026 года. Это позволит SpaceX резко увеличить выпуск ракет, необходимых для полетов на Марс. Новая инфраструктура даст компании возможность осуществлять запуски одновременно с нескольких площадок, что крайне важно для коммерческих миссий и программ NASA.

Хотя темпы строительства новой стартовой площадки растут, в ходе испытаний случаются и непредвиденные ситуации. Например, SpaceX была вынуждена по определенным причинам отменить 13-й испытательный полет ракеты Starship, запланированный на 16 июля 2026 года на базе Starbase в Техасе.

Проект Starship имеет революционное значение не только для SpaceX, но и для всей мировой аэрокосмической отрасли. Ожидается, что эта полностью многоразовая ракетная система позволит в несколько раз снизить стоимость доставки грузов в космос. С вводом в эксплуатацию новых объектов во Флориде и Техасе SpaceX стремится сохранить абсолютное лидерство в исследовании космоса.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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