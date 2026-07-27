В Андижане поймали сотрудника, потребовавшего 300 долларов за устройство в 1-й класс

·34·Общество
В Андижане поймали сотрудника, потребовавшего 300 долларов за устройство в 1-й класс

В Асакинском районе Андижанской области в ходе оперативного мероприятия был задержан сотрудник школы, потребовавший 300 долларов США у гражданина, пожелавшего устроить своего ребенка в 1-й класс. Об этом сообщили в информационной службе областного Управления внутренних дел.

Согласно информации, сотрудники УВД и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями провели специальное оперативное мероприятие на основании обращения гражданина. В ходе него было установлено, что лицо, работающее менеджером по кадрам в одной из общеобразовательных школ при районном отделе дошкольного и школьного образования, воспользовалось своим должностным положением.

По данным следствия, он пообещал принять ребенка местного жителя в 1-й класс и потребовал за это 300 долларов США.

В ходе оперативного мероприятия данный гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов с вещественными доказательствами при получении денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 28, 211 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса. В настоящее время по этому делу продолжаются предварительные следственные действия.

АндижанАсака
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Заведующая детсадом поймана при требовании 14 миллионов сумов за подпись и печать на отчетеЗаведующая детсадом поймана при требовании 14 миллионов сумов за подпись и печать на отчетеСегодня, 16:29Несовершеннолетний ребенок передан на воспитание материНесовершеннолетний ребенок передан на воспитание материСегодня, 16:10Сообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончалсяСообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончалсяСегодня, 14:26В Самарканде ссора соседей переросла в массовую дракуВ Самарканде ссора соседей переросла в массовую дракуСегодня, 14:13Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»Сегодня, 13:10Теленок в салоне Нексиа-2 удивил многихТеленок в салоне Нексиа-2 удивил многихСегодня, 13:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике