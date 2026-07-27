В Андижане поймали сотрудника, потребовавшего 300 долларов за устройство в 1-й класс

В Асакинском районе Андижанской области в ходе оперативного мероприятия был задержан сотрудник школы, потребовавший 300 долларов США у гражданина, пожелавшего устроить своего ребенка в 1-й класс. Об этом сообщили в информационной службе областного Управления внутренних дел.

Согласно информации, сотрудники УВД и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями провели специальное оперативное мероприятие на основании обращения гражданина. В ходе него было установлено, что лицо, работающее менеджером по кадрам в одной из общеобразовательных школ при районном отделе дошкольного и школьного образования, воспользовалось своим должностным положением.

По данным следствия, он пообещал принять ребенка местного жителя в 1-й класс и потребовал за это 300 долларов США.

В ходе оперативного мероприятия данный гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов с вещественными доказательствами при получении денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 28, 211 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса. В настоящее время по этому делу продолжаются предварительные следственные действия.