Вингер Челси Джейми Гиттенс считает, что переход Моргана Роджерса, побившего британский трансферный рекорд, может стать главным толчком для «аристократов» к завоеванию первого титула Английской Премьер-лиги с 2017 года. Как сообщает Goal.com, футболист выразил твердую уверенность в том, что бывшая звезда Астон Виллы поднимет стандарты на Стэмфорд Бридж на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, Морган Роджерс присоединился к составу Челси в начале этого месяца из Астон Виллы за рекордные для Великобритании 117 миллионов фунтов стерлингов. Гиттенс подчеркнул, что этот трансфер является серьезным заявлением клуба о своих намерениях перед соперниками и четко демонстрирует чемпионские амбиции команды.

Грандиозные планы перед новым сезоном

Бывший игрок Боруссии Дортмунд поделился своими мыслями во время предсезонного сбора Челси в Сиднее. Несмотря на возросшую конкуренцию в составе, Гиттенс не скрывал радости от прихода Роджерса и отметил, что перед командой стоят только самые высокие цели.

«Мы хотим выиграть все — это наша главная цель, то есть победить в Английской Премьер-лиге, Кубке Англии и любом турнире, в котором мы участвуем. Приобретение такого футболиста, как Морган, еще больше повышает требования на пути к трофеям. Он топ-игрок, здесь не нужны лишние слова», — заявил Гиттенс.

Влияние главного тренера и тактические изменения

Большое влияние на изменение атмосферы в клубе оказал и приход главного тренера Хаби Алонсо. Гиттенс отметил, что чувствует положительное влияние тактических знаний испанского специалиста на команду. Он хорошо помнит, как во время выступлений за Боруссию Дортмунд ему приходилось играть против непобедимого Байера под руководством Алонсо, и насколько трудными были эти матчи.

«Против этой команды было очень тяжело играть, потому что у них была своя игровая система, включая линию из трех центральных защитников. Это была настоящая команда с такими сильными игроками, как Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Пьеро Инкапиэ и Гранит Джака», — вспоминает вингер.

По словам Гиттенса, работа с Алонсо — одним из лучших полузащитников мира — в качестве тренера, а также его индивидуальные беседы с игроками и указания на их ошибки — это лучшая возможность для футболистов. Наставник постоянно внушает ему мыслить позитивно, продолжать создавать моменты и испытывать себя на максимум.