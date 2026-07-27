Заведующая детсадом поймана при требовании 14 миллионов сумов за подпись и печать на отчете

·46·Общество
Заведующая детсадом поймана при требовании 14 миллионов сумов за подпись и печать на отчете

В Сурхандарьинской области задержана заведующая детским садом, которая требовала взятку в размере 14 миллионов сумов за подпись и печать на документах, подтверждающих приемку продуктов питания, поставленных в государственные детские сады. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в поступившем в УВД области обращении сообщалось, что некоторые должностные лица требуют незаконные деньги за утверждение отчетов по продуктам питания, поставленным в государственные дошкольные образовательные учреждения на основе договора.

После этого в ходе оперативного мероприятия было установлено, что руководитель государственной дошкольной образовательной организации, расположенной в Джаркурганском районе, используя свое служебное положение, потребовала взятку за проставление подписи и печати на документах, подтверждающих приемку продуктов питания, поставленных ООО «Toshmurod Oydin» в возглавляемый ею детсад и еще одно государственное дошкольное учреждение.

Выяснилось, что она просила по 7 миллионов сумов за каждый документ, а всего — 14 миллионов сумов. Подозреваемая была задержана оперативными сотрудниками с вещественными доказательствами при получении этих денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.

СурхандарьяДжаркурганТошмурод Ойдин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Несовершеннолетний ребенок передан на воспитание материНесовершеннолетний ребенок передан на воспитание материСегодня, 16:10В Андижане поймали сотрудника, потребовавшего 300 долларов за устройство в 1-й классВ Андижане поймали сотрудника, потребовавшего 300 долларов за устройство в 1-й классСегодня, 14:30Сообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончалсяСообщается, что водитель Оникс, столкнувшегося с ДПС, также скончалсяСегодня, 14:26В Самарканде ссора соседей переросла в массовую дракуВ Самарканде ссора соседей переросла в массовую дракуСегодня, 14:13Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»Сегодня, 13:10Теленок в салоне Нексиа-2 удивил многихТеленок в салоне Нексиа-2 удивил многихСегодня, 13:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике