Заведующая детсадом поймана при требовании 14 миллионов сумов за подпись и печать на отчете

В Сурхандарьинской области задержана заведующая детским садом, которая требовала взятку в размере 14 миллионов сумов за подпись и печать на документах, подтверждающих приемку продуктов питания, поставленных в государственные детские сады. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в поступившем в УВД области обращении сообщалось, что некоторые должностные лица требуют незаконные деньги за утверждение отчетов по продуктам питания, поставленным в государственные дошкольные образовательные учреждения на основе договора.

После этого в ходе оперативного мероприятия было установлено, что руководитель государственной дошкольной образовательной организации, расположенной в Джаркурганском районе, используя свое служебное положение, потребовала взятку за проставление подписи и печати на документах, подтверждающих приемку продуктов питания, поставленных ООО «Toshmurod Oydin» в возглавляемый ею детсад и еще одно государственное дошкольное учреждение.

Выяснилось, что она просила по 7 миллионов сумов за каждый документ, а всего — 14 миллионов сумов. Подозреваемая была задержана оперативными сотрудниками с вещественными доказательствами при получении этих денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.