Строительство дата-центров в Техасе приостановлено

·29·Технологии
Строительство дата-центров в Техасе приостановлено

В американском штате Техас временно приостановлены строительство крупных центров обработки данных (ТСОД) и их подключение к электросети. Решение принято для предотвращения чрезмерной нагрузки на энергосистему и необходимости комплексной проверки существующей инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, губернатор штата Грег Эбботт направил специальное распоряжение в Публик Утилитй Коммиссион оф Тексас (ПУКТ) и Электрик Релиабилитй Кункил оф Тексас (ЭРКОТ). Согласно ему, все проекты дата-центров, ожидающие подключения к электросети, должны пройти строгий аудит.

Беспрецедентная нагрузка на энергосистему

В настоящее время под наблюдением ЭРКОТ находятся более 1800 проектов, ожидающих подключения к электросети. Их совокупная мощность превышает 474 гигаватт. Это более чем в пять раз выше пикового уровня потребления электроэнергии, зафиксированного в истории штата.

По словам экспертов, около 90% проектов, стоящих в очереди, составляют именно дата-центры. Однако большинство из них ещё даже не достигло стадии строительства и находится преимущественно на этапе предварительного планирования.

Что охватит проверка?

  • Сведения о налоговых льготах, получаемых операторами
  • Объёмы потребления и производства электроэнергии
  • Расход воды и особенности систем охлаждения
  • Меры по снижению воздействия на местные сообщества
  • Кто является фактическими владельцами объектов
По данным издания Тексас Трибуне, в настоящее время на территории штата работают как минимум 335 действующих дата-центров, а строительство ещё 248 объектов запланировано. Более тысячи остальных проектов находятся на разных этапах разработки.

Пока власти не сообщили, сколько продлятся эти масштабные проверки. Ожидается, что результаты аудита существенно повлияют на будущую политику развития цифровой инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности в штате.

ТехасTSODЭлектрическая СетьERCOTЦентры Обработки Данных
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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