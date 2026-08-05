Строительство дата-центров в Техасе приостановлено
В американском штате Техас временно приостановлены строительство крупных центров обработки данных (ТСОД) и их подключение к электросети. Решение принято для предотвращения чрезмерной нагрузки на энергосистему и необходимости комплексной проверки существующей инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, губернатор штата Грег Эбботт направил специальное распоряжение в Публик Утилитй Коммиссион оф Тексас (ПУКТ) и Электрик Релиабилитй Кункил оф Тексас (ЭРКОТ). Согласно ему, все проекты дата-центров, ожидающие подключения к электросети, должны пройти строгий аудит.
Беспрецедентная нагрузка на энергосистемуВ настоящее время под наблюдением ЭРКОТ находятся более 1800 проектов, ожидающих подключения к электросети. Их совокупная мощность превышает 474 гигаватт. Это более чем в пять раз выше пикового уровня потребления электроэнергии, зафиксированного в истории штата.
По словам экспертов, около 90% проектов, стоящих в очереди, составляют именно дата-центры. Однако большинство из них ещё даже не достигло стадии строительства и находится преимущественно на этапе предварительного планирования.
Что охватит проверка?
- Сведения о налоговых льготах, получаемых операторами
- Объёмы потребления и производства электроэнергии
- Расход воды и особенности систем охлаждения
- Меры по снижению воздействия на местные сообщества
- Кто является фактическими владельцами объектов
Пока власти не сообщили, сколько продлятся эти масштабные проверки. Ожидается, что результаты аудита существенно повлияют на будущую политику развития цифровой инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности в штате.
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