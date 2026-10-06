Объявлены курсы валют на 7 октября

·7·Экономика
Объявлены курсы валют на 7 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 12,34 сума и составил 11 790,79 сума.

• Евро подорожал на 86,93 сума и составил 13 285,86 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,57 сума и составил 137,78 сума.
• Британский фунт стерлингов вырос на 75,28 сума и составил 15 655,81 сума.
• Японская иена подорожала на 0,18 сума и составила 74,63 сума.
• Швейцарский франк вырос на 26,81 сума и составил 14 198,93 сума.
• Китайский юань подорожал на 1,84 сума и составил 1 758,61 сума.

Центральный банк Узбекистана7 октября 2026 годакурсы долларакурсы евро
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В банках снижаются проценты: Ставки по вкладам в национальной валюте падают 5-й месяц подрядВ банках снижаются проценты: Ставки по вкладам в национальной валюте падают 5-й месяц подряд27 сентября 11:42Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...3 сентября 22:37Центробанк объявил курсы валют на 28 июля: Доллар и евро упалиЦентробанк объявил курсы валют на 28 июля: Доллар и евро упали28 июля 12:02Опубликованы курсы валют на 8 сентябряОпубликованы курсы валют на 8 сентября7 сентября 18:48Опубликованы курсы валют на 4 сентябряОпубликованы курсы валют на 4 сентября3 сентября 17:48Объявлены курсы валют на 27 августаОбъявлены курсы валют на 27 августа26 августа 17:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Опубликованы курсы валют на 14 сентября
Опубликованы курсы валют на 14 сентября
Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
Объявлены курсы валют на 1 октября
Объявлены курсы валют на 1 октября
17 сентября ожидается рост курса доллара
17 сентября ожидается рост курса доллара
Опубликованы курсы валют на 21 сентября
Опубликованы курсы валют на 21 сентября