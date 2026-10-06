Объявлены курсы валют на 7 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 12,34 сума и составил 11 790,79 сума.

• Евро подорожал на 86,93 сума и составил 13 285,86 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,57 сума и составил 137,78 сума.

• Британский фунт стерлингов вырос на 75,28 сума и составил 15 655,81 сума.

• Японская иена подорожала на 0,18 сума и составила 74,63 сума.

• Швейцарский франк вырос на 26,81 сума и составил 14 198,93 сума.

• Китайский юань подорожал на 1,84 сума и составил 1 758,61 сума.