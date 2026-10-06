Убийца дронов и крылатых ракет: Турция поставила Украине зенитные комплексы Коркут

Гигант турецкой оборонной промышленности — концерн Аселсан передал Украине партию самоходных зенитно-артиллерийских комплексов Коркут, предназначенных для уничтожения воздушных целей на близком расстоянии. Об этом сообщил влиятельный портал Миддле Эаст Эе, специализирующийся на Ближневосточном регионе, со ссылкой на военные источники.

По данным издания, поставляя эти вооружения, Анкара ставит перед собой цель протестировать продукцию национального военно-промышленного комплекса в условиях ожесточенных реальных боевых действий и оценить ее реальную боевую эффективность.

Как работает комплекс Коркут и на что он способен?

Система Коркут специально разработана для эффективной борьбы с дронами и низколетящими ракетами, которые стали главной угрозой современных войн:

Состав комплекса: Одна полная батарея Коркут состоит из трех боевых машин и одного подвижного командно-диспетчерского пункта (радиолокационный блок);

Вооружение и ударная мощь: Боевые машины вооружены спаренными 35-мм автоматическими пушками, которые с помощью скорострельной системы и специальных осколочных снарядов создают в воздухе плотную стену огня;

Категория целей: Комплекс обладает высокой эффективностью для уничтожения на близком расстоянии дронов-камикадзе (БПЛА), вертолетов, низколетящих крылатых ракет, а также высокоточных боеприпасов типа «воздух-земля».

Объемы и геополитические интересы

Источники отмечают, что в текущем году Аселсан поставила в Украину «небольшое количество» данных систем, однако из соображений безопасности точное число переданных комплексов не раскрывается:

Усиление ПВО: Турецкая сторона рассчитывает, что эти современные установки послужат важным дополнительным щитом в защите городов и стратегических объектов от атак дронов;

Экспортный потенциал: Положительные показатели сбития дронов на реальном поле боя в будущем резко повысят позиции систем Коркут на международном рынке вооружений.

Учения НАТО в Эгейском и Черном морях

Региональная активность Турции не ограничивается только оборонной торговлей. Как сообщалось ранее, с 6 по 16 октября Анкара принимает у себя масштабные международные военно-морские учения НАТО по противоминной борьбе «Нусрет» в акватории Эгейского и Черного морей.

В этих военно-морских маневрах наряду с международными союзниками в качестве официальных наблюдателей принимают участие и военные представители Украины. Это еще больше укрепляет стратегическую роль Турции как ведущего и сдерживающего посредника в архитектонике безопасности на Черном море.