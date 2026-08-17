Лошади вставили золотые зубы: видео вызвало обсуждение в соцсетях

·47·Общество
Лошади вставили золотые зубы: видео вызвало обсуждение в соцсетях

В социальных сетях распространилось видео, на котором лошади по имени Boysun в Кашкадарьинской области установили золотые зубы. На кадрах видно, что два зуба на нижней челюсти лошади покрыты золотом.

По словам автора видео, в ответ на мнение о том, что лошадям нельзя устанавливать золотые зубы, он установил золотые коронки на два нижних зуба Boysun.

Автор шутливо завершил видео словами: «Теперь у Boysun тоже есть два золотых зуба».

Этот необычный случай вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Одни поддержали новую «улыбку» лошади, назвав это интересным и оригинальным поступком, другие сочли подобное украшение животного излишним и «глупостью».

Короче говоря, золотые зубы Boysun в одно мгновение сделали обычную лошадь знаменитой в социальных сетях.

Odamning barmoqlari hayvonning og‘zini ochib, uning tilla tishini ko‘rsatmoqda.

Как вы считаете, насколько это правильно? Оставьте своё мнение в комментариях.

БойсунКамаши
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