Лошади вставили золотые зубы: видео вызвало обсуждение в соцсетях

В социальных сетях распространилось видео, на котором лошади по имени Boysun в Кашкадарьинской области установили золотые зубы. На кадрах видно, что два зуба на нижней челюсти лошади покрыты золотом.

По словам автора видео, в ответ на мнение о том, что лошадям нельзя устанавливать золотые зубы, он установил золотые коронки на два нижних зуба Boysun.

Автор шутливо завершил видео словами: «Теперь у Boysun тоже есть два золотых зуба».

Этот необычный случай вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Одни поддержали новую «улыбку» лошади, назвав это интересным и оригинальным поступком, другие сочли подобное украшение животного излишним и «глупостью».

Короче говоря, золотые зубы Boysun в одно мгновение сделали обычную лошадь знаменитой в социальных сетях.

Как вы считаете, насколько это правильно? Оставьте своё мнение в комментариях.