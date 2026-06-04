В Ташкенте разоблачили непристойные действия врача в отношении студенток

·268·Общество
В Ташкенте разоблачили непристойные действия врача в отношении студенток

32-летний уролог, работавший в одной из частных клиник Алмазарского района Ташкента, признан виновным в сексуальных домогательствах к студенткам.

Согласно материалам суда, он предложил одной из проходивших практику девушек вступить с ним в половую связь. Другой студентке он пообещал поставить положительные оценки за пропущенные занятия, заявив о намерении жениться на ней.

В ходе судебного разбирательства врач частично признал свою вину. Он отверг обвинения, связанные с первой девушкой, но признался в симпатии ко второй.

Суд Алмазарского района признал его виновным по статье о сексуальных домогательствах и назначил наказание в виде 5 суток административного ареста.

ТашкентОлмазорский район
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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