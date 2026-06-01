В пользу предпринимателя взыскано 750 млн сумов

·67·Общество
В пользу предпринимателя взыскано 750 млн сумов
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В производстве Алмазарского районного отдела Бюро принудительного исполнения находилось исполнительное производство о взыскании с должника ООО «R.T.S» в пользу взыскателя ООО «T.A.» суммы в размере 756 миллионов 414 тысяч сумов на основании исполнительного листа Ташкентского межрайонного экономического суда.

Должнику был предоставлен установленный срок для добровольного погашения задолженности. Однако, поскольку в течение этого срока долг не был погашен, государственным исполнителем в установленном законом порядке был наложен запрет на банковские счета должника и имущество, находящееся на балансе общества.

Кроме того, в ходе исполнительных действий, проведенных совместно с партнерскими организациями, транспортное средство, принадлежащее должнику, было обнаружено через розыск и помещено на штрафстоянку.

Осознав последствия принятых мер принудительного исполнения, должник полностью погасил имеющуюся задолженность.

Взысканные средства были переведены на расчетный счет взыскателя, исполнительный документ был фактически исполнен.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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