Лионель Скалони: сборная Аргентины без Лионеля Месси уже не будет прежней

·48·Спорт
Лионель Скалони: сборная Аргентины без Лионеля Месси уже не будет прежней

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони откровенно высказался о завершении карьеры легендарного капитана Лионеля Месси в национальной команде. Согласно информации издания Ла Накион, тренер признал, что место восьмикратного обладателя «Золотого мяча» на международной арене невозможно будет заполнить, и это приведет к кардинальным изменениям в динамике игры команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После крупной победы над Буркина-Фасо со счетом 7:0 основное внимание переключилось на товарищеский матч против Бенина, который состоится во вторник. Ожидается, что эта встреча станет последней для Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. Лионель Скалони, приведший команду к победам на чемпионате мира в Катаре и Кубке Америки, отметил уникальное влияние своего подопечного.

Ностальгия и уникальная энергия

Лионель Скалони подчеркнул, что после ухода Месси вокруг команды останется лишь чувство ностальгии. «Останется только ностальгия, потому что его больше не будет», — сказал тренер. По его словам, выступать на поле вместе с Лионелем Месси было совершенно особенным чувством, которое разделяли не только партнеры по команде, но и соперники, и болельщики.

Аргентинский специалист особо отметил, что не только красивые голы, но и само присутствие Месси на поле придавало всем сил. Скалони признался, что не видел такой черты ни у одного другого футболиста, добавив, что национальная команда, безусловно, продолжит свое существование, но она уже не будет прежней.

Трудолюбие и образцовый профессионализм

По мнению тренера, главное наследие, которое Лионель Месси оставит будущим поколениям — это его железная дисциплина за закрытыми дверями и неустанный труд на тренировках. Даже когда команда досрочно обеспечивала себе путевку на мундиаль, он приходил на сборы первым и уходил последним, что является огромным уроком для всех.

«Он — великолепный пример: приходит на тренировку первым, уходит последним, то, как он следит за собой и как подходит к каждому матчу», — сказал Лионель Скалони, восхваляя человеческие и профессиональные качества футболиста.

Историческое прощание на стадионе «Монументаль»

Матч против Бенина на стадионе «Монументаль» станет церемонией достойного чествования великого капитана и игроков основного состава, завоевавших чемпионский титул в Катаре. Отмечается, что спрос на билеты со стороны болельщиков достиг беспрецедентного уровня.

По словам Лионеля Скалони, даже если бы было пять таких стадионов, они все были бы заполнены, и мест бы не хватило. Тренер подчеркнул, что этот день станет незабываемым и эмоциональным для всех, включая Лео, и отметил, что все товарищи по команде, которые поддерживали его на протяжении пути, также заслуживают этих оваций.

Лионель МессиЛионель СкалониАргентинаФутболЧМ-2022
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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