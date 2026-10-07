Месси завершил карьеру в сборной забитым голом

Лионель Месси провел свой последний матч в составе сборной Аргентины. В товарищеской встрече, прошедшей 6 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, Аргентина победила Бенин со счетом 3:0. На 71-й минуте матча Месси реализовал пенальти, завершив свое прощание со сборной забитым голом.

Первый гол в матче забил на 48-й минуте Николас Отаменди. Голевую передачу на его счет записал Месси. На 61-й минуте Нико Пас забил второй мяч в ворота Аргентины. А на 71-й минуте Месси точно исполнил пенальти, доведя счет до 3:0.

Согласно статистике матча, Аргентина нанесла по воротам 22 удара, из которых 13 пришлись в створ. У Бенина эти показатели составили 7 и 2 соответственно. Аргентина также имела преимущество по владению мячом — 65% против 35%.

Аргентина совершила 13 фолов, в то время как игроки Бенина нарушили правила 12 раз. Обе команды получили по одной желтой карточке. По угловым ударам Аргентина превзошла соперника со счетом 8:2.

Таким образом, 39-летний Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины. ФИФА ранее подтвердила, что игра против Бенина станет его заключительной встречей в составе национальной команды.