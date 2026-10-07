Футболисты Бенина преподнесли Лионелю Месси необычные подарки в прощальном матче

На знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошел один из самых эмоциональных вечеров в истории мирового футбола. Последний прощальный матч 39-летнего капитана Лионеля Месси в составе сборной Аргентины запомнился болельщикам не только яркой победой на поле, но и глубоким уважением и почтением, проявленными футболистами команды-соперницы — сборной Бенина.

Гости с африканского континента преподнесли необычные подарки на предматчевой церемонии, чтобы превратить момент прощания легендарного капитана со сборной в настоящий праздник.

Больше, чем вымпел: что подарили бенинцы Месси?

Обычно перед началом матчей капитаны двух команд обмениваются традиционными символическими вымпелами. Однако лидер сборной Бенина Сесси Д'Алмейда на этот раз полностью изменил протокол: