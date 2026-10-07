Футболисты Бенина преподнесли Лионелю Месси необычные подарки в прощальном матче
На знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошел один из самых эмоциональных вечеров в истории мирового футбола. Последний прощальный матч 39-летнего капитана Лионеля Месси в составе сборной Аргентины запомнился болельщикам не только яркой победой на поле, но и глубоким уважением и почтением, проявленными футболистами команды-соперницы — сборной Бенина.
Гости с африканского континента преподнесли необычные подарки на предматчевой церемонии, чтобы превратить момент прощания легендарного капитана со сборной в настоящий праздник.
Больше, чем вымпел: что подарили бенинцы Месси?
Обычно перед началом матчей капитаны двух команд обмениваются традиционными символическими вымпелами. Однако лидер сборной Бенина Сесси Д'Алмейда на этот раз полностью изменил протокол:
Символическая статуэтка Бенина: Месси вручили специальный памятный сувенир, отражающий национальную культуру и древнее искусство этого африканского государства;
Роза уважения и специальный свитшот: Капитану подарили ветку живой розы и эксклюзивный свитшот с официальным логотипом национальной сборной Бенина;
Поздравительное письмо от имени делегации: Делегация гостей торжественно передала аргентинской звезде официальное письмо с благодарностью за его несравненный вклад в развитие футбола.
3:0 на «Монументаль»: гол, две передачи и безупречное прощание
В самой встрече на поле Аргентина подарила своему капитану достойную победу:
Открытие счета и продолжение: В составе хозяев забили защитник Николас Отаменди и молодой талант Николас Пас;
Бенефис Месси: Главный герой праздничного вечера Лионель Месси хладнокровно реализовал пенальти, а также стал непосредственным соавтором (ассистентом) еще двух голов своих товарищей по команде;
Итоговый счет: Матч завершился уверенной победой Аргентины со счетом 3:0.
Конец легенды длиной в 208 матчей: абсолютная история в цифрах
Благодаря этому матчу Лионель Месси официально закрепил за собой высшие статистические показатели в истории сборной Аргентины:
208 официальных и товарищеских матчей;
126 голов;
70 результативных передач.
Таким образом, великое 21-летнее путешествие, начавшееся в 2005 году, было официально завершено под аплодисменты соперников, восторг трибун и очередную победу.
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