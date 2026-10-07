Футболисты Бенина преподнесли Лионелю Месси необычные подарки в прощальном матче

·43·Спорт
Футболисты Бенина преподнесли Лионелю Месси необычные подарки в прощальном матче

На знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошел один из самых эмоциональных вечеров в истории мирового футбола. Последний прощальный матч 39-летнего капитана Лионеля Месси в составе сборной Аргентины запомнился болельщикам не только яркой победой на поле, но и глубоким уважением и почтением, проявленными футболистами команды-соперницы — сборной Бенина.

Гости с африканского континента преподнесли необычные подарки на предматчевой церемонии, чтобы превратить момент прощания легендарного капитана со сборной в настоящий праздник.

Больше, чем вымпел: что подарили бенинцы Месси?

Обычно перед началом матчей капитаны двух команд обмениваются традиционными символическими вымпелами. Однако лидер сборной Бенина Сесси Д'Алмейда на этот раз полностью изменил протокол:

  • Символическая статуэтка Бенина: Месси вручили специальный памятный сувенир, отражающий национальную культуру и древнее искусство этого африканского государства;

  • Роза уважения и специальный свитшот: Капитану подарили ветку живой розы и эксклюзивный свитшот с официальным логотипом национальной сборной Бенина;

  • Поздравительное письмо от имени делегации: Делегация гостей торжественно передала аргентинской звезде официальное письмо с благодарностью за его несравненный вклад в развитие футбола.

    3:0 на «Монументаль»: гол, две передачи и безупречное прощание

    В самой встрече на поле Аргентина подарила своему капитану достойную победу:

    • Открытие счета и продолжение: В составе хозяев забили защитник Николас Отаменди и молодой талант Николас Пас;

    • Бенефис Месси: Главный герой праздничного вечера Лионель Месси хладнокровно реализовал пенальти, а также стал непосредственным соавтором (ассистентом) еще двух голов своих товарищей по команде;

    • Итоговый счет: Матч завершился уверенной победой Аргентины со счетом 3:0.

      Конец легенды длиной в 208 матчей: абсолютная история в цифрах

      Благодаря этому матчу Лионель Месси официально закрепил за собой высшие статистические показатели в истории сборной Аргентины:

      • 208 официальных и товарищеских матчей;

      • 126 голов;

      • 70 результативных передач.

      Таким образом, великое 21-летнее путешествие, начавшееся в 2005 году, было официально завершено под аплодисменты соперников, восторг трибун и очередную победу.

Лионель МессиСборная АргентиныСборная БенинаСтадион Монументаль
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси голом и двумя ассистами поставил точку в великой карьере за сборнуюЛионель Месси голом и двумя ассистами поставил точку в великой карьере за сборнуюСегодня 08:12Вратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля МессиВратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля Месси5 октября 19:53Защитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля МессиЗащитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля МессиВчера 12:52Стив Мунье: Лионель Месси не мой кумирСтив Мунье: Лионель Месси не мой кумирВчера 13:35Лионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную АргентиныЛионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную Аргентины5 октября 09:31Лаутаро Мартинес высказался о прощальном матче Лионеля Месси за сборнуюЛаутаро Мартинес высказался о прощальном матче Лионеля Месси за сборную1 октября 11:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?