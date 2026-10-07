Бектемир Меликузиев обвинил WBA и Хайме Мунгию в неуважении и вызвал на открытый бой

В мире профессионального бокса прозвучало громкое открытое заявление, вызвавшее сильный резонанс. Находящийся в статусе обязательного претендента на титул чемпиона мира в рейтинге авторитетной Всемирной боксерской ассоциации (WBA) узбекский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев выступил с открытым обращением к руководству организации и действующему чемпиону в своей весовой категории, мексиканцу Хайме Мунгии.

Узбекский боксер, возглавляющий рейтинг более года, резко критиковал руководство WBA за нарушение правил, а мексиканскую звезду — за уклонение от честной конкуренции.

«Гонорар не важен, я буду драться и бесплатно!»: жесткое требование Бектемира

В заявлении, опубликованном на своей странице в Instagram, Бектемир Меликузиев заявил, что финансовые интересы для него вторичны, и потребовал настоящей спортивной дисциплины и уважения:

Отвержение финансовых доводов: «Для меня гонорар не важен, если нужно, я готов драться и бесплатно. Но пожалуйста, прекратите неуважение ко мне и к правилам этого вида спорта!», — написал спортсмен;

Прямой вызов Мунгии: «Хайме Мунгия, я был в списке в качестве обязательного претендента задолго до того, как ты начал драться за титул. Ты стал чемпионом — так уважай меня теперь так же, как я или любой другой чемпион уважал тебя»;

Интересы болельщиков: «Уважай WBA, уважай болельщиков. Они хотят видеть настоящий бой с реальной конкуренцией, исход которого заранее не определен, а не встречу с предсказуемым результатом!».

Сомнительное решение вокруг WBA: как обошли Меликузиева?

Корень проблемы связан с резкими противоречиями в рейтинге WBA и решениях организации:

Годовое лидерство: Меликузиев более года твердо удерживает позицию обязательного претендента (Мандаторй Чалленгер) в своей категории;

Обход правил: Несмотря на это, ассоциация предоставила мексиканцу Хайме Мунгии возможность обойти официальные правила и получить шанс побороться за пояс другим путем, не выходя на ринг с первым номером рейтинга Бектемиром Меликузиевым;

Открытый протест: Столь избирательное отношение организации вызвало серьезные возражения со стороны команды узбекского боксера и болельщиков.

Это бескомпромиссное обращение Бектемира заставляет WBA и команду Хайме Мунгии дать ответ. А фанаты бокса и эксперты требуют скорейшего назначения официального боя обязательной защиты.