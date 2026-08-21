В школах Ташкента будет применяться новый метод преподавания математики

·14·Общество
В школах Ташкента будет применяться новый метод преподавания математики

В Ташкенте на уроках математики всё больше внимания уделяется подходу, соответствующему индивидуальному уровню знаний учащегося, а не простому заучиванию. В этом процессе планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

Новая платформа тестируется в 220 школах

350 учителей математики из 220 школ города Ташкента и Ташкентской области осваивают финскую платформу Eduten.

Платформа анализирует уровень знаний учащихся и позволяет формировать для них индивидуальные задания.

Искусственный интеллект определяет сложные для учащегося темы

Главная особенность Eduten заключается в том, что система анализирует результаты выполнения учащимися заданий.

Если какая-либо тема сложна для учащегося, искусственный интеллект подбирает дополнительные и адаптированные задания по этому направлению.

Это позволяет вместо одинаковых заданий для всех учащихся работать с учётом их уровня знаний и потребностей.

Платформой пользуются миллионы учащихся

Сегодня платформой Eduten пользуются более 2 миллионов учащихся и учителей в более чем 50 странах мира.

Как финансируется проект?

Новый подход реализуется в рамках программы BILIM стоимостью 378 миллионов долларов, финансируемой Всемирным банком.

Основная цель — повысить эффективность образования за счёт индивидуализации обучения математике с использованием искусственного интеллекта и выявления пробелов в знаниях учащихся.

ТашкентФинляндияEdutenВсемирный банк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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