Стало известно, когда начнётся новый учебный год...

В Узбекистане Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило даты начала занятий в образовательных учреждениях в 2026/2027 учебном году.

Занятия в лицеях и техникумах начнутся 2 сентября

Новый учебный год в академических лицеях и техникумах начнётся 2 сентября.

В высшем образовании дата зависит от курса

Учебный процесс в организациях высшего образования начнётся не одновременно для всех студентов:

Студенты 1-го курса — с 7 сентября;

Студенты 2-го и старших курсов — с 14 сентября.

Таким образом, студенты первого курса в высших учебных заведениях начнут обучение на неделю раньше студентов старших курсов.

Таким образом, в 2026/2027 учебном году занятия в лицеях и техникумах начнутся 2 сентября, в университетах студенты 1-го курса приступят к занятиям 7 сентября, а студенты старших курсов — 14 сентября.