Стало известно, когда начнётся новый учебный год...
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В Узбекистане Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило даты начала занятий в образовательных учреждениях в 2026/2027 учебном году.
Занятия в лицеях и техникумах начнутся 2 сентября
Новый учебный год в академических лицеях и техникумах начнётся 2 сентября.
В высшем образовании дата зависит от курса
Учебный процесс в организациях высшего образования начнётся не одновременно для всех студентов:
Студенты 1-го курса — с 7 сентября;
Студенты 2-го и старших курсов — с 14 сентября.
Таким образом, студенты первого курса в высших учебных заведениях начнут обучение на неделю раньше студентов старших курсов.
Таким образом, в 2026/2027 учебном году занятия в лицеях и техникумах начнутся 2 сентября, в университетах студенты 1-го курса приступят к занятиям 7 сентября, а студенты старших курсов — 14 сентября.
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