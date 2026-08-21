Названа дата начала нового учебного года в школах

В общеобразовательных школах Узбекистана объявлена дата начала 2026–2027 учебного года. Об этом сообщило Министерство дошкольного и школьного образования.

По данным министерства, в новом учебном году занятия начнутся 2 сентября, в среду. С этого дня учащиеся приступят к новому учебному периоду и учебному процессу.

Кроме того, в этом году более 795 тысячам детей, которые будут приняты в первый класс, вручат «подарок Президента». Набор будет состоять из 12 видов учебных принадлежностей.

Такие подарки традиционно вручаются младшим школьникам, начинающим новый учебный год. Обеспечение первоклассников новыми учебными принадлежностями также поможет им адаптироваться к учебному процессу.