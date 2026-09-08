Небывалый рекорд в истории футбола: сколько средств было потрачено на летние трансферы!
На рынке мирового футбола произошел финансовый взрыв, обновивший исторические показатели. Согласно официальному отчету Международной федерации футбола (ФИФА), за завершившееся летнее трансферное окно клубы потратили на покупку футболистов рекордную сумму в общей сложности — 9,89 миллиарда долларов. Кроме того, число сделок, осуществленных за лето, также установило мировой рекорд, достигнув 12 500. Итак, клубы какого чемпионата потратили больше всего средств на трансферном рынке, и какая страна получила самую большую прибыль от продажи игроков? В конце статьи мы раскроем главную интригу — все детали рейтинга лидирующих стран, потративших больше всего средств и добившихся рекордной выгоды от продажи футболистов.
Историческая активность в мировом футболе и гегемония английских клубов
Официальные цифры, опубликованные ФИФА, подтверждают, что финансовый оборот на футбольном рынке вышел на новую вершину:
Исторические расходы и количество сделок: Общие расходы в размере 9,89 миллиарда долларов и показатель в 12 500 трансферов, зафиксированные в течение летнего окна, ознаменовали самый высокий период активности в истории мирового футбола;
Абсолютное лидерство английских клубов: Основную часть трансферного рынка заняли команды Премьер-лиги. Они в одиночку выделили в общей сложности 3,02 миллиарда долларов на покупку новых футболистов, значительно опередив соперников;
Глобальное финансовое давление: Соперничество между ведущими чемпионатами Европы усилилось, и клубы направили беспрецедентные объемы средств на усиление своих составов.
«Летнее трансферное окно 2026 года стало одним из самых активных периодов в истории мирового футбола как по общим расходам, так и по количеству осуществленных сделок», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.
Топ-5 стран, потративших больше всего средств на покупку футболистов
Пятерка стран, осуществивших самые крупные финансовые расходы на приобретение новых игроков, выглядит следующим образом:
Англия: 3,02 миллиарда долларов;
Италия: 1,1 миллиарда долларов;
Испания: 940 миллионов долларов;
Германия: 904 миллиона долларов;
Франция: 641 миллион долларов.
Главный итог и страны, получившие наибольшую прибыль от продажи футболистов
Самый важный вопрос, который интересовал многих болельщиков — какая страна получила больше всего чистой прибыли от продажи игроков, не ограничиваясь лишь тратами в трансферное окно. Самый важный итог и вывод заключается в том, что клубы Франции оказались вне конкуренции по получению наибольшего дохода от продажи футболистов, заработав в общей сложности 1,7 миллиарда долларов. Следующие места по этому показателю заняли клубы Англии с 1,43 миллиарда долларов, Германии — с 1,02 миллиарда долларов, Испании — с 773 миллионами долларов и Португалии — с 642 миллионами долларов.
Как вы думаете, положительно ли повлияет приближение цен на трансферы в современном футболе к 10 миллиардам долларов на развитие спорта или же это усилит финансовую несправедливость? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным футбольным анализом с друзьями!
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