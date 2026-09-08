Небывалый рекорд в истории футбола: сколько средств было потрачено на летние трансферы!

На рынке мирового футбола произошел финансовый взрыв, обновивший исторические показатели. Согласно официальному отчету Международной федерации футбола (ФИФА), за завершившееся летнее трансферное окно клубы потратили на покупку футболистов рекордную сумму в общей сложности — 9,89 миллиарда долларов. Кроме того, число сделок, осуществленных за лето, также установило мировой рекорд, достигнув 12 500. Итак, клубы какого чемпионата потратили больше всего средств на трансферном рынке, и какая страна получила самую большую прибыль от продажи игроков? В конце статьи мы раскроем главную интригу — все детали рейтинга лидирующих стран, потративших больше всего средств и добившихся рекордной выгоды от продажи футболистов.

Историческая активность в мировом футболе и гегемония английских клубов

Официальные цифры, опубликованные ФИФА, подтверждают, что финансовый оборот на футбольном рынке вышел на новую вершину:

Исторические расходы и количество сделок: Общие расходы в размере 9,89 миллиарда долларов и показатель в 12 500 трансферов, зафиксированные в течение летнего окна, ознаменовали самый высокий период активности в истории мирового футбола;

Абсолютное лидерство английских клубов: Основную часть трансферного рынка заняли команды Премьер-лиги. Они в одиночку выделили в общей сложности 3,02 миллиарда долларов на покупку новых футболистов, значительно опередив соперников;

Глобальное финансовое давление: Соперничество между ведущими чемпионатами Европы усилилось, и клубы направили беспрецедентные объемы средств на усиление своих составов.